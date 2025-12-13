孟子73代孫女擔任唱歌比賽評審造型惹熱議｜金曲獎話題人物華麗轉身

台灣創作歌手孟孟（孟慶而）近日以評審身分現身唱歌比賽，這位以「孟子第73代孫女」身分爆紅的網紅，從昔日金曲獎代領獎的話題人物，搖身一變成為音樂界的專業評審。她在社群平台分享參與評審工作的心得，展現出從創作者到業界前輩的華麗轉身，背後的成長歷程令人好奇。

孟孟擔任唱歌比賽評審造型惹熱議

孟孟最近以音樂評審身分參與唱歌比賽，在Instagram上分享了評審工作的幕後花絮。她表示這次擔任評審讓她從不同角度審視音樂創作，也讓她回想起自己從新聞記者轉型為創作歌手的心路歷程。

孟慶而回應評審工作感受

面對擔任評審的新角色，孟孟在社群平台上表達了自己的感受。她提到「能夠以不同身分參與音樂活動，是很特別的體驗」，並強調自己會以公正客觀的態度評判每位參賽者的表現。她也分享了在評審過程中看到年輕創作者的熱忱，讓她想起自己剛踏入音樂圈時的初心。

孟子73代孫女爆紅經歷回顧

孟孟本名孟慶而，出生於英國、成長於台灣，畢業於政治大學新聞系，曾擔任新聞記者與主播。她最初因在金曲獎典禮上替「濁水溪公社」代領獎項而一夕爆紅，當時她身穿亮眼禮服的造型引起媒體與網友熱烈討論，被稱為「車頭燈」話題人物。隨後她的身分被起底，「孟子第73代孫女」的標籤讓她在網路上獲得更多關注。她後來大方承認接受整形與醫美，並公開10年來的外貌變化對比照。

網民對孟慶而轉型評價兩極

對於孟慶而從話題人物轉型為音樂評審，網民反應呈現兩極化。支持者認為「她確實有音樂創作經驗，擔任評審很合適」、「從記者到創作歌手再到評審，轉型很成功」。也有網民讚賞她的專業態度，表示「不管之前怎樣，現在她確實在音樂圈有一定地位」。然而也有質疑聲音出現，部分網民認為「還是覺得她比較像網紅多過音樂人」、「評審資格有待商榷」

