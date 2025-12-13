孟子73代孫女擔任唱歌比賽評審造型惹熱議｜金曲獎話題人物華麗轉身

台灣創作歌手孟孟（孟慶而）近日以評審身分現身唱歌比賽，這位以「孟子第73代孫女」身分爆紅的網紅，從昔日金曲獎代領獎的話題人物，搖身一變成為音樂界的專業評審。她在社群平台分享參與評審工作的心得，展現出從創作者到業界前輩的華麗轉身，背後的成長歷程令人好奇。