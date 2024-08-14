晚吹流量密碼 「胸狠」腿型矯正師IG起底極多福利 倒奶示範拉筋超搶fo！
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ViuTV節目《晚吹 – 404_886流量密碼》日前（13日）播出最新一集，今集照舊邀請台灣靚女KOL分享流量密碼，仲會大談自己的職業！今集的靚女KOL Avis除咗喺節目上大方騷身材兼示範拉筋動作外，仲同主持肥仔及阿DEE分享自己的擇偶條件，亦齊齊談及關於Avis的流量密碼……
「胸狠」腿型矯正師Avis黑絲上陣騷美腿
Avis在節目開場時以一身性感的西裝造型登場，更以黑絲上陣大騷世一美腿！Avis透露自己在成為腿型矯正師前其實係一名健身教練，但因為唔滿意自己的腿型，又發現唔少女生都想改善腿型，因此就選擇轉行。肥仔更問Avis以黑絲出場是否想凸顯自己的腿很好睇時，Avis都坦言正係呢個意思，獲2位主持笑稱係「業配」！
Avis擇偶有1特定要求
Avis在節目中被肥仔問到在目前的職業影響下，自己的擇偶條件會否睇對方的腳（腿型）好不好時，Avis就搞笑表示：「這個是基礎條件」隨後阿DEE就追問Avis咁喜歡鍛鍊，會唔會都希望另一半有鍛鍊的習慣時，Avis就稱：「不用說是超壯」「但是要有基本的鍛鍊」
Avis倒奶示範拉筋兼談流量密碼
而作為腿型矯正師的Avis更即席位2為主持矯正腿型，仲以運動背心上陣倒奶示範拉筋，十分搶fo！Avis亦透露自己的流量密碼起源於台灣的表特板（即討論素人美女版面），以及傳媒的報導。而對於性感照多like過矯正腿型教學片時，Avis就表示：「我覺得與其秀身材，更多是把你的外型和身材跟你的lifestyle是match在一起」不過目前更希望「把我的reels讓更多人看到」
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撰文：東方新地圖片來源：IG@avischen_、ViuTV截圖