日本女優浜崎真緒長文控訴當街被抽水 廣東話粗口回敬寸嘴haters
浜崎真緒當街被抽水：做女優唔代表可以無法無天
浜崎真緒在IG突然用日文、中文和英文出post，表示自己上星期演出結束回酒店時，在街上被一名陌生人從後觸摸身體的經歷，她表示很幸運地同行的經理人與助手及時把對方捉住才平安無事，並慨嘆每個女性不論職業都應該得到尊重，包括AV女優：「我想請大家清楚明白，這只是一個職業，而不是這職業可以令你無法無天地對待，我也是一名女性，不能因為工作身份受到騷擾而沉默。」最後她希望所有女性遇到這種事情都不要沉默，因為這是助長歪風，絕不能姑息。
浜崎真緒以博大精深廣東話回應Haters
浜崎真緒留言有補充稱該名捉摸她身體的陌生人已經被其經理人打到頭破血流，希望他能吸取教訓，大批網民亦在帖文下方留言，為浜崎真緒打打氣：「今天不抓住他，還會有另一個人受害」、「尊重每一位女性，不論職業」、「這想法真的很偏激，這是職業演員，內容演出特殊的演員而已，並不代表就可以亂碰觸人家身體」、「這種事情真的不能姑息」、「一直以來都喜歡mao醬的活潑開朗，希望不要被這件事影響太多」。不過，依然有人留下惡意留言，質疑浜崎真緒作為AV女優，拍成人影片的行為已經是「助長歪風」，浜崎真緒隨即以中文回應反擊：「我的工作有影響到你的人生嗎？令到你困擾？你也是看免費的。沒貢獻就收口。明白嗎。」她再爆seed用廣東話粗口回應該網民：「經紀人教我跟你說一句。你返屋企打x機啦傻x！」流利到令大批網民感到驚訝，大讚她講得好：「經理人講得幾啱」、「ChatGPT？」、「欣賞佢用廣東話鬧人」。
自爆有意隱退
浜崎真緒與網民發生罵戰之後，在限時動態灰爆表示有隱退的想法，更讓網民投票Yes還是No：「我都在這行業10年了，原來我都得不到尊重的，還不如隱退是不是更好？」
日本知名女優浜崎真緒突襲尖沙咀街頭 性感姿態等人搵！
日本知名女優浜崎真緒，一開始不敢同屋企人講自己開始做女優，直至2014年家人先得知她從事女優行業，並慢慢接受。目前與SOD有合約在身，而她在性方面都抱開放及樂觀的態度，更直言最愛「不倫戀」，認為這種「禁忌之戀」都相當刺激。
近年轉戰兼任DJ
浜崎真緒在IG上都收獲不少Fans的喜愛，至今有逾34萬的追蹤者，不時都會在IG上大放性感相以及拍攝時的花絮片段。近年除了做女優外，她更向DJ之路出發，以「DJ Mao」的身份在各大場所進行音樂活動，近日來港正正是為了「SPACE MUSIC FESTIVAL」的活動做嘉賓，而她出演的場次為4月30日的18：30。
突襲尖沙咀街頭
早幾日已經來到香港的浜崎真緒，日前身穿白色裇衫以及黑色開叉長裙，腳穿Air Jordan 1經典「Black Toe」，再加上俐落的啡金頭髮，現身突襲尖沙咀街頭，利用位於清真寺對面的彌敦道牌打卡留念，並寫上「In Hong Kong」的字眼，有網民都笑問她：「有去找彌敦道九號做頭髮嗎？」。
Post「阿嘿顏」照片
跟住浜崎真緒更在IG上post出「阿嘿顏」的照片去預告自己來港，之後更於1881 Heritage大玩「腿張開」，並寫下自己未來數日在香港以「DJ Mao」出席活動的資訊，親民地用白話寫下「我等你呀。記得嚟搵我啦。」網民睇完之後都笑稱：「到底香港有咩吸引佢嚟？」，有網民就回應指「$30蚊戲飛」。
見姜濤電視屏幕興奮到跳舞
新近一個Story則見浜崎真緒到「姜濤灣」，在慶祝姜濤4.30生日的大電視屏幕前，手舞足蹈地紮紮跳，一邊跳仲一邊嗌住姜濤個名，仲Tag埋姜濤，睇得出非常興奮！
將來還有什麼演唱會值得留意？
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