日本女優浜崎真緒長文控訴當街被抽水 廣東話粗口回敬寸嘴haters

29歲日本女優浜崎真緒，近年更以「DJ Mao」身份發展，更來過香港幾次參與音樂活動與粉絲近距離接觸。擁有姣好身材的她突然在IG發表千字文自爆被人抽水，不過卻有人因為她是女優而攻擊她，令她嬲爆忍不住用廣東話粗口回敬……