29歲女神海兒秘戀「寶馬猛男」斷正 男友神秘身分曝光 驚爆似足羅志祥！
海兒中環收工獲猛男揸黑色寶馬貼心接送
海兒當日在中環PMQ結束工作行程後，獨自登上一輛黑色寶馬私家車離開。車輛隨即駛往西環，她與一名身形高大、外貌與「亞洲舞王」羅志祥撞樣的型男一同下車，兩人邊行邊傾，漫步至附近一間咖啡店撐枱腳。席間男方對海兒照顧入微，見她難抵店內冷氣，即刻脫下身上藍色恤衫為她披上，舉動極盡體貼。兩人情話綿綿逾一小時後，再轉往西環海濱長廊散步，適逢黃昏日落，一對情侶駐足欣賞夕陽餘暉，海兒全程含情脈脈望住男友，俏臉泛起甜笑。直至太陽西下，男方才駕車將她送返薄扶林寓所。
肥媽早已爆響口暗示海兒名花有主
海兒的戀情其實早有跡可尋。今年初網上已流出一批她與該名型男的親密合照，相中穿上比堅尼的海兒與赤裸上身的男友在沙灘舉止親暱，更有兩人在更衣室的甜蜜互動片段。同為《中年好聲音》評審的肥媽亦曾在活動上忍不住大爆：「人哋有男朋友！我叫海兒男朋友識做！」當時海兒被嚇到一臉尷尬，只能吞吐回應：「唔講得㗎。」在節目《一周星星》中，肥媽更爆料指海兒每次見到參賽者都率先問「係咪靚仔」，暗示女神其實鍾情靚仔。
海兒曾自認宅女透露擇偶要俾自由
擁有香港演藝學院及英國皇家威爾斯音樂和戲劇學院雙碩士學歷的海兒，出道僅兩年已坐擁近800,000位粉絲。她曾在訪問中自認是「宅女」，平日最愛打機和睇動漫，更聲稱偏愛「宅男」作為伴侶。不過她強調擇偶最重要條件是對方必須支持她的事業發展：「如果佢唔俾我做嘢，呢個就係唔適合嘅人。最重要係俾我做鍾意嘅嘢。」如今看來，這位貌似羅志祥的高大男友不但管接管送，更全力配合她低調處理感情的態度，正正符合她心目中的理想型。
網民熱議海兒男友外貌似足羅志祥
消息曝光後隨即引起網民熱烈討論，不少人大讚男方外形出眾，留言指「似羅志祥多過羅志祥本人」、「女神眼光果然唔差」。亦有網民翻出早前流出的沙灘親密照對比，確認為同一人，笑言「肥媽講嘢從來無老點過人」。部分粉絲則表示祝福，留言稱「海兒值得被人咁錫」、「有人管接管送幾幸福」。