海兒爆《中年好聲音4》拍攝辛酸內幕 坦言TVB藝人賽區選手水準參差
海兒日前在社交平台分享一輯中環夜景寫真，身穿白色大露背晚裝的她展現完美身段，瞬間引來網民狂讚「天仙下凡」。作為《中年好聲音》系列最年輕評審，海兒不僅以專業能力征服觀眾，更憑藉超班靚樣和完美身型收穫大批粉絲。這次的性感造型再次證明她的魅力無法擋，背後更有節目拍攝的辛酸故事。
《中年好聲音4》拍攝艱辛海兒爆內幕
海兒在出席活動時透露《中年好聲音》第四季的拍攝過程相當辛苦，經常要錄製到凌晨4點才收工。她表示今季的平均水準比以往幾季都要高，因為前幾季的曝光機會吸引了許多實力選手參加。海兒特別提到TVB藝人賽區的選手水準雖然參差，但由於本身是藝人的關係，投入程度會比較高。她對盲選環節特別感興趣，認為這個設計很特別也很好玩。
海兒中環夜拍白色露背裝驚艷全場
海兒在Instagram上載多張中環拍攝的靚相，身穿白色大露背晚裝的她在黑夜中格外搶眼。照片中她展現多個角度的側身照，完美呈現S型身姿，最後一張「背影殺」更是360度零死角。網民見到照片後立即被她的美貌震撼，紛紛留言大讚其仙氣十足，證明她的魅力確實無人能擋。
海兒親自回應網民讚美表現謙虛
面對網民鋪天蓋地的讚美聲音，海兒在社交平台上表現得相當謙虛。她感謝粉絲們的支持和喜愛，並表示會繼續努力在工作上做得更好。海兒平時經常在Instagram分享生活和工作日常，與粉絲保持密切互動，這次的性感寫真也是她回饋粉絲的方式之一。她的親民作風讓粉絲更加喜愛這位年輕評審。
網民大讚海兒顏值身材雙重完美
網民看到海兒的最新寫真後紛紛留言大讚，「天仙下凡！」、「靚到呢⋯⋯」、「實在太美」等讚美之詞不絕於耳。不少粉絲表示海兒的美貌和身材都是完美級別，無論從哪個角度看都沒有死角。有網民更指出海兒不僅外表出眾，在《中年好聲音》中的專業表現也令人印象深刻，是真正的內外兼備。部分網民更期待她在即將播出的第四季中會有更多精彩表現。
圖片來源：YouTube@MoreForms Media魔方全媒、IG@hedy_hoiyi、ig@hedy_hoiyi資料或影片來源：原文刊於新假期