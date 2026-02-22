一周星星|海兒自爆擇偶條件 展示超強反差萌 笑稱「眼角無添Sir咁高」

今晚《一周星星》邀請《中年好聲音4》五位評審上節目，平時在台上嚴肅點評的他們放下包袱大爆私密趣事，火花四濺。被譽為「音樂女神」的海兒成為網民討論焦點，不但被肥媽爆料一見參賽者就問「係咪靚仔」，更在節目中大方透露擇偶條件，原來女神私底下鍾意打機，相當反差萌。