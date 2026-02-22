一周星星|海兒自爆擇偶條件 展示超強反差萌 笑稱「眼角無添Sir咁高」
今晚《一周星星》邀請《中年好聲音4》五位評審上節目，平時在台上嚴肅點評的他們放下包袱大爆私密趣事，火花四濺。被譽為「音樂女神」的海兒成為網民討論焦點，不但被肥媽爆料一見參賽者就問「係咪靚仔」，更在節目中大方透露擇偶條件，原來女神私底下鍾意打機，相當反差萌。
海兒被爆一見參賽者就問靚唔靚仔
在「本尊Fact Check」問答環節中，一向被稱為「長明燈」的肥媽大爆料，指海兒一落台就率先問參賽者「係咪靚仔黎架？」面對突如其來的爆料，海兒顯得相當驚慌，連忙否認「我無呀！」但肥媽的爆料已經令全場氣氛瞬間熱烈起來，網民對這位「音樂女神」的私下一面更加好奇。
海兒大方透露擇偶條件要鍾意打機
在「你問我答」環節中，製作組找來好友及歷屆「中生」包括車婉婉、周吉佩、譚輝智及趙浚承等進行隔空逼供。趙浚承大膽向海兒提問「海兒老師，到底有沒有男朋友？」更追問其擇偶條件。面對連番攻勢，海兒大方透露心目中的理想型「一定要好善良，同埋最好就係鍾意打機。」原來女神私底下鍾意打機，展現出相當反差萌的一面，更笑稱「眼角無添Sir咁高」，引起全場哄堂大笑。
網民熱議海兒反差萌表現
節目播出後，網民對海兒的表現反應熱烈，紛紛留言討論這位「音樂女神」的反差萌一面。有網民表示「原來海兒都鍾意打機，好親民」，亦有人笑言「眼角無添Sir咁高呢句好搞笑」。不少網民對海兒的擇偶條件感到意外，認為她比想像中更貼地，增加了不少好感度。
