海兒驚爆獻出「第一次」！緊攬姚焯菲露腰合照曝光 突宣布轉型做跳唱歌手？
因擔任熱爆選秀節目《中年好聲音》評審而人氣再度急升的海兒（Hedy），今日（20日）突然在社交平台投下震撼彈！她上載多張與「國民初戀」姚焯菲（Chantel）的性感露腰合照，更自爆為對方獻出了自己的「第一次」，在台上又唱又跳，更暗示未來有意向跳唱歌手方向發展，消息一出即引來網民熱議，究竟發生咩事？
海兒姚焯菲露腰合照曝光 青春活力嚇窒網民
近日海兒與姚焯菲一同出席活動擔任表演嘉賓，事後海兒於社交網站分享當日靚相，隨即引起網民哄動！相中可見，海兒與姚焯菲同樣穿上露腰裝襯短裙，大騷纖腰同長腿，青春氣息滿瀉。二人更在後台攬到實一實合照，姚焯菲更對著鏡頭嘟嘴賣萌，畫面相當養眼，完全睇唔出二人年齡差距。不少網民睇到心心眼，大讚二人組合充滿新鮮感，活力十足，絕對是當晚全場焦點。
海兒自爆獻出第一次：「決定會繼續嘗試跳舞！」
除了靚相，海兒更在帖文中驚爆今次是自己演藝生涯的第一次！她表示：「今次係我第一次喺台上跳唱，仲要學8首廣東歌！」她坦言最初收到邀請時十分緊張，始終跳舞並非自己強項，但在完成表演後卻感到非常享受。這次突破性的嘗試似乎為她打開了新大門，她更在文中興奮宣布：「決定會繼續嘗試跳舞！」似乎暗示未來有意轉型，向跳唱歌手路線進發，挑戰自己更多可能性，令一眾粉絲大為驚喜，紛紛表示期待她的新發展。
海兒感性告別姚焯菲 揭二人最後一次合作
原來這次精彩的表演，竟是海兒與姚焯菲離港前的最後一次同台演出。海兒在文中亦感性地表示，每次與姚焯菲合作都感到十分開心和舒服，字裡行間流露出對這位後輩的欣賞與不捨。雖然未知姚焯菲何時回港，但海兒已率先向粉絲預告，希望能夠盡快再有表演機會帶給大家。這次合作不但讓觀眾看到海兒的全新面貌，更見證了她與姚焯菲之間的好感情，絕對是一次難忘的合作。
網民洗版勁期待：「想睇海兒跳唱！」
海兒有意轉型做跳唱歌手的消息曝光後，網民反應極之熱烈，一面倒表示支持！大批粉絲湧入其社交平台洗版留言，紛紛表示：「完全估唔到海兒咁跳得，好有驚喜！」、「求你快啲出跳唱歌，一定買碟支持！」、「同Chantel個組合好正，希望之後再有機會合作！」、「《中年好聲音》評審原來係隱藏舞后！」看來海兒今次的「第一次」嘗試相當成功，為她殺出一條新血路，觀眾都非常期待她未來的跳唱表演！
圖片來源：TVB資料或影片來源：原文刊於新假期