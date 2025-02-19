海兒自爆情人節收大禮 出席師姐衛詩雅婚禮因1事勁感動
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28歲音樂女神海兒（Hedy）自《中年好聲音3》擔任評判後人氣急升，雖然近期嘅節目都未能見到海兒嘅身影，但係佢就密密更新社交平台兼出活動。日前（18日）海兒出席「香港國際珠寶展」後接受訪問時，就大方分享近況，除咗自爆情人節時緣分到收到嘅大禮外，仲透露埋參與師姐衛詩雅婚禮時因1事超感動！
海兒自爆情人節收珍貴大禮
海兒日前出席活動後接受訪問時先係表示身上珠寶總值2500萬，令自己興奮到爆之餘都要十分小心，隨後更大談情人節時緣分到：「收到份上天送嚟嘅禮物」，令唔少人十分好奇海兒係唔係有好消息有公布！不過海兒對此就開估其實呢份珍貴嘅大禮係隻流浪貓，仲透露自己情人節時去探訪兼申請領養流浪貓。
海兒出席師姐衛詩雅婚禮因1事勁感動
海兒近日亦有份出席師姐衛詩雅嘅婚禮，海兒接受訪問時亦大方分享對當日盛況嘅感想，更表示今次好似大家庭咁一齊出席衛詩雅嘅大日子十分開心。海兒仲大爆自己每次出席婚禮都會眼濕濕，今次出席衛詩雅嘅婚禮時睇見一對新人嘅成長片段就超感動，因為就好似睇見一段人生旅程咁：「睇到人生旅程，從細路仔到搵到生命中最重要嘅人。」
撰文：東方新地圖片來源：大會提供、ig@hktdclifestyle、ig@hedy_hoiyi資料或影片來源：原文刊於新假期