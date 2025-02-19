海兒自爆情人節收大禮 出席師姐衛詩雅婚禮因1事勁感動

28歲音樂女神海兒（Hedy）自《中年好聲音3》擔任評判後人氣急升，雖然近期嘅節目都未能見到海兒嘅身影，但係佢就密密更新社交平台兼出活動。日前（18日）海兒出席「香港國際珠寶展」後接受訪問時，就大方分享近況，除咗自爆情人節時緣分到收到嘅大禮外，仲透露埋參與師姐衛詩雅婚禮時因1事超感動！