海兒為保「天籟高音」自爆世紀牙患 揭三段不為人知血淚史
女高音歌唱女神海兒（Hedy）近日成為牙膏代言人，豈料背後竟有一段不為人知的「牙齒血淚史」！這位以「天籟式高音」聞名的歌唱家，原來為了保持完美歌聲和笑容，人生竟然箍過三次牙，堪稱「世紀牙患」經歷，連她自己都笑言「應該好少人有箍過三次牙咁多嘅經驗」。
海兒憑女高音跑出獲牙膏品牌青睞
今次牙膏廣告選角要求極高，客戶指明並非要普通歌手藝人，而是要找一把「雲南香格里拉高原女聲」！綜觀樂壇，女高音歌唱家海兒成功跑出，認真「高」人一等。廣告中除了海兒的甜美笑容，最搶耳當然是背景音樂中一段「啦啦」的女高音，由海兒親自演繹，將她招牌的「天籟式高音」融入廣告，其乾淨清晰的歌聲，聽完真的感覺像刷完牙一樣清新。
海兒自爆人生箍過三次牙經歷
說到牙齒護理，海兒坦言秘訣簡單，「冇話特別方法，不過我每日都會用牙線，早晚刷牙，出街食完飯，尤其係飲完咖啡或者食咗啲顏色深嘅嘢，一定會啷口！」不過，女神都有一段「牙齒血淚史」！海兒自爆：「我最大嘅牙齒問題就係箍牙！十歲開始箍，其實我人生夾夾埋埋箍過三次牙，應該好少人有箍過三次牙咁多嘅經驗，哈哈。」原來海兒小時候經歷過哨牙、倒及同咬合不正等多重牙齒問題。
海兒感激媽咪用心機時間金錢整靚棚牙
海兒十分感激媽咪的付出，「媽咪用咗好多心機、時間同金錢幫我整靚棚牙，所以我好珍惜㗎！」她更強調，因為要唱歌，牙齒更加重要，「我又鍾意笑、又鍾意唱歌，冇咗棚靚牙點得呀。」從十歲開始的漫長箍牙路程，見證了海兒從牙齒問題少女蛻變成今日的女高音女神，這段經歷也讓她更加珍惜現在的完美笑容。今次代言牙膏品牌，真係搵啱人，海兒用自己的親身經歷詮釋了牙齒護理的重要性。
圖片來源：大會提供資料或影片來源：原文刊於新假期