海兒為保「天籟高音」自爆世紀牙患 揭三段不為人知血淚史

女高音歌唱女神海兒（Hedy）近日成為牙膏代言人，豈料背後竟有一段不為人知的「牙齒血淚史」！這位以「天籟式高音」聞名的歌唱家，原來為了保持完美歌聲和笑容，人生竟然箍過三次牙，堪稱「世紀牙患」經歷，連她自己都笑言「應該好少人有箍過三次牙咁多嘅經驗」。