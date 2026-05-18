29歲女神海兒公開全素顏真面目曝光！化妝前後對比令網民震驚
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29歲「音樂女神」海兒（Hedy）昨日在Instagram上載一段車內化妝挑戰短片，罕有以零濾鏡、零底妝的狀態面對超近距離鏡頭。片段曝光後隨即引爆網民討論，皆因她素顏與妝後的分別小得令人難以置信。
海兒車內化妝挑戰全程素顏入鏡
片段開首海兒以完全未施粉黛的狀態出鏡，面上沒有任何底妝遮蓋，五官輪廓依然深邃分明。即使在高清近距離拍攝下，其肌膚依然白滑無瑕，幾乎看不見毛孔或細紋，膚色均勻透出健康光澤。隨後她在鏡頭前逐步示範日常化妝流程，包括塗抹粉底液、畫眉、掃上眼影及眼線，以純熟手法迅速完成一個清淡妝容，整個過程動作流暢自然。
海兒本人未有正面回應素顏討論
截至目前，海兒並未就網民的熱烈反應作出正面回應，僅在帖文中以輕鬆語氣分享化妝日常。她一向以低調隨性的社交媒體風格見稱，鮮少刻意回應外界對其外貌的評價，今次亦只是以短片形式展示私下真實一面，並無額外補充說明。
海兒憑音樂才華與外貌雙線走紅
現年29歲的海兒憑藉卓越唱功與深厚音樂才華在樂壇火速上位，同時以「天使臉孔、魔鬼身材」成為無數網民心目中的完美女神。早前她擔任《中年好聲音4》評審時，已因節目中的大膽造型引起廣泛討論，被網民讚擁有「AI不科學身材比例」。今次素顏片段再度證明她的外貌優勢並非依賴化妝修飾，而是天生底子極厚。
網民一面倒讚素顏比化妝更靚
帖文下方留言區湧現大量讚美，網民紛紛表示「素顏仲靚過化咗妝」、「唔化妝仲正」、「上妝前個樣仲靚」、「素顏看起來已經很完美了」、「第一次見素顏個樣靚過化妝後」。不少人更直言海兒根本無須化妝，認為淡妝只是錦上添花，其天生麗質早已超越化妝品能修飾的範圍。
圖片來源：IG@hedy_hoiyi、海兒IG資料或影片來源：原文刊於新假期