美國空運貨物報稱載毯子軟墊｜海關開箱揭襪子內藏瀕危活龜
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一批由美國空運抵港、報稱載有軟墊及裝飾毯子的貨物，經海關人員開箱檢查後，竟在紙箱內發現10隻用襪子逐一包裹收藏的瀕危物種活龜，估計市值約2.6萬元。走私者以日常家品作掩護企圖瞞天過海，最終仍難逃法網。
海關機場風險評估揭發襪子藏龜手法
海關昨日（28日）在香港國際機場執行貨物風險評估時，鎖定一批由美國進口、申報為軟墊及裝飾毯子的空運貨物進行檢查。當關員逐一打開紙箱後，赫然發現箱內並非家居用品，而是10隻懷疑屬受管制瀕危物種的活龜，每隻均被塞入襪子內收藏，手法極為隱蔽。海關隨即截獲整批活龜，案件已轉交漁農自然護理署跟進調查。
事件曝光後網民狠批走私者手段殘忍
事件曝光後，大批網民對走私者的手法感到憤怒，紛紛鬧爆將活生生的瀕危動物塞進襪子內長途運輸，完全漠視動物生死。有網民直斥走私者「為錢連命都唔當一回事」，亦有人質疑背後是否涉及更大規模的非法交易網絡。不少人留言表示慶幸海關成功攔截，否則這批珍貴龜隻一旦流入黑市將難以追蹤，對瀕危物種保育造成不可逆轉的傷害。
走私瀕危物種最高罰款1000萬元監禁10年
根據《保護瀕危動植物物種條例》，任何人如非按照條例規定進出口或管有瀕危物種均屬違法，一經定罪最高可被判罰款1,000萬元及監禁10年，有關物品亦會被充公。雖然今次截獲的活龜估計市值僅約2.6萬元，但案件性質嚴重，反映當局對打擊瀕危物種走私活動絕不手軟。市民如發現懷疑走私活動，可致電海關24小時熱線182 8080舉報。