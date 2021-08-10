海陸勁技場｜ViuTV發揮睇肉精神 娟姐勇猛打水戰 網民激讚：包到冚但最好睇

奧運完咗，ViuTV為延續奧林匹克精神，推出新節目《海陸勁技場》，搵來一大班藝員分成藍、橙兩隊進行海陸競技，不過都係集中火力睇女，同埋睇娟姐練美娟玩起上來有幾勇猛。每集仲會介紹新一代的香港運動員，第一集主題是水運會，夏雨仔黃奕晨（Dixon）見到17歲的新一代女飛魚林凱喬，雙眼發光連問女方兩次有冇男友，唔放過任何媾女機會。

撰文：東方新地 圖片：ViuTV影片截圖、Mishy IG、Kathy仔IG