海陸勁技場｜ViuTV發揮睇肉精神 娟姐勇猛打水戰 網民激讚：包到冚但最好睇
奧運完咗，ViuTV為延續奧林匹克精神，推出新節目《海陸勁技場》，搵來一大班藝員分成藍、橙兩隊進行海陸競技，不過都係集中火力睇女，同埋睇娟姐練美娟玩起上來有幾勇猛。每集仲會介紹新一代的香港運動員，第一集主題是水運會，夏雨仔黃奕晨（Dixon）見到17歲的新一代女飛魚林凱喬，雙眼發光連問女方兩次有冇男友，唔放過任何媾女機會。
撰文：東方新地 圖片：ViuTV影片截圖、Mishy IG、Kathy仔IG
《海陸勁技場》重女節目
奧運圓滿閉幕，ViuTV即安排新節目《海陸勁技場》 接力上場，由強尼做主持，參與藝人有Brian陳安立、Dixon黃奕晨、Yoshi余逸思、Mishy李昭南、Shirley沈殷怡、娟姐練美娟 、Kathy仔、Sarika蔡宛姍及Zoe蘇小小等，眾人分成藍、橙兩組，由陸地鬥到水上，再加上每集都有港隊運動員助陣，內容都好豐富。
Mishy Zoe成兩大焦點
在《海陸勁技場》中，女藝人施展渾身解數，當中橙組的Mishy與Zoe同樣擁有驕人身材，成為兩大焦點，第一集主題是水運會，二人每次上陣都波濤洶湧，與她們對戰的男藝人都唔敢亂來。
娟姐力的表現
相比起其他女仔，娟姐練美娟就靠實力上位，第一集已經充分表現出自己有幾勇猛，就連強尼都讚嘆娟姐是女人中的女人。
夏雨仔Dixon調戲新一代女飛魚
節目中有一環節會邀請港隊運動員參加競技，第一集現身的兩位新晉香港泳隊成員，24歲的劉紹宇及17歲的林凱喬，當夏雨仔Dixon見到樣子甜美的林凱喬，即兩眼發光問人有沒有男友，陳安立即阻止他：「人哋得17歲，唔好搞人！」兩位新晉港隊成員亦有當場表演他們擅長的泳式，不過竟被快鏡播出，有網民投訴ViuTV不尊重運動員。
網民好多意見
《海陸勁技場》播出後，網民反應都幾激烈，當中有不少都認為ViuTV製作這類節目好似無綫，更直指Zoe令節目質素下降，不過亦有人撐娟姐，總之有娟姐就捧場。