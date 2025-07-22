消失味道｜紅磡友聯發燒臘飯店經典菜「金錢雞」重現 網民食評力讚1件事
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ViuTV《消失的味道》逢星期一至五晚上10時30分播放，每集都由谷德昭帶觀眾深入香港的飲食文化。今晚（22日）最新一集就有谷德昭介紹燒味鋪神秘菜式「金錢雞」！
紅磡友聯發燒臘飯店｜友聯發燒臘飯店經典菜金錢雞掀熱話
今晚（22日）播出的《消失的味道》最新一集，聚焦香港燒味鋪的經典懷舊菜式「金錢雞」。友聯發燒臘飯店的秦老闆表示，如今只有年紀較大的客人才認識「金錢雞」和「鴨腳紮」這類傳統菜式。他回憶，昔日這些都是價廉的平民美食，反而叉燒才是最昂貴的選擇。隨着時代變遷，「金錢雞」與「鴨腳紮」漸漸式微，成為難得一見的舊日滋味。
紅磡友聯發燒臘飯店｜網民力讚良心燒味舖
其實早在參與節目前，友聯發燒臘飯店已深受街坊和網民喜愛。不少食客都在網上留言大讚其燒味做法正宗，每當想尋找失落的香港味道時，總會專程前往光顧：「唔係到處都搵到，所以要親身嚟搵返昔日香港人嘅味道，就係咁解」、「第一次試呢啲懷舊菜——鴨腳紮同金錢雞，好興奮，見到門口掛滿串串燒味已經覺得開心」、「依家仲有燒臘舖賣燒鵝肝、金錢雞、鴨腳紮，而且仲要好味，真係好難得」等。
圖片來源：ViuTV資料或影片來源：原文刊於新假期