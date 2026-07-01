東張西望｜排隊買爆旋陀螺變MMA 阿叔爆粗撩𡃁仔隻揪下場極意外
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《東張西望》今集（25/7）報導深水埗一間玩具店日前發生一宗因排隊購買玩具而引發肢體衝突事件。一名中年漢與一名年輕男子在排隊期間發生口角，中年漢以粗口辱罵並起飛腳襲擊對方。事件最終驚動警方到場介入，而涉嫌遇襲青年最終下場卻令人大感意外。
怒火大叔指罵青年並起飛腳施襲
根據《東張》播映的網上影片顯示，雙方在店舖外對峙期間有一名和事佬試圖分隔兩人，但怒火大叔依然情緒激動並爆粗指罵年輕男子「你𨅝我喎」。隨後大叔突然起飛腳猛烈踢向青年，得手後迅速後退並舉起雙手挑釁對方上前打鬥。現場拍片者目睹情況後連嘩數聲並形容對方為怒氣中年，大叔見狀一度走近拍片者，拍片者隨即警告「你唔好掂我」，大叔其後轉身離開，而捱打青年在片段完結前亦曾走近大叔並試圖起腳還擊。
遇襲青年遭警員帶走調查案件
衝突發生後現場情況陷入混亂，起飛腳施襲大叔未有離開現場並親自報警求助，要求執法人員到場處理這宗糾紛。警方接獲報案後隨即派員趕赴深水埗福榮街案發現場介入調停並展開初步查問。經過初步了解及查證後，警員在現場將該名曾經捱打及涉嫌還擊年輕男子帶返警署作進一步調查。
深水埗玩具店開售爆旋陀螺
爆發衝突地點位於深水埗福榮街一間知名實體玩具店外。該店舖早前向顧客發出通告，宣布於7月24日早上公開發售大量熱門商品爆旋陀螺UX-04對戰套裝。由於該款爆旋陀螺備受玩家追捧，消息傳出後一度吸引小量市民通宵在店外守候，至當日早上陸續有更多玩家加入排隊行列準備購買心頭好。兩名涉事男子正是在輪候購買這款玩具期間因碰撞問題產生摩擦。
網民紛紛留言熱議排隊打鬥事件
事件引起各界廣泛關注及討論，有網民指出「一郁手就好即時打電話，喝令佢等差人嚟唔好走啦」，認為遇到襲擊時應立刻尋求警方協助而非選擇私下解決。同時亦有人指「哥仔太衝動」，認為年輕男子企圖還擊舉動反而令自己陷入不利處境。另外有留言感嘆「香港變成為咗隻陀螺打架時代」，對因購買玩具而大打出手感到無奈。
圖片來源：TVB、Threads@bryantning、Threads@lamcchloe資料或影片來源：原文刊於新假期