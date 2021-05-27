深田恭子患適應障礙症 曾休克入院 宣布全面停工接受治療

日本38歲人氣女神深田恭子近月忽然暴瘦，昨日（5月26日）她更突然透過事務所宣布要停工休養，原因是患上了適應障礙症，連她原本已計劃要主演的新劇，都在臨開鏡前10日決定辭演，令粉絲都非常擔心她的健康狀況。

文：東方新地｜圖：キリンビバレッジTwitter、廣告花絮及活動影片截圖