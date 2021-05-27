深田恭子患適應障礙症 曾休克入院 宣布全面停工接受治療
文：東方新地｜圖：キリンビバレッジTwitter、廣告花絮及活動影片截圖
深田恭子 周一曾現身
曾出過多本暢銷寫真集的日本性感女神深田恭子一直凍齡有術，雖然已年過38歲，但無論樣貌或身材多年來都未見走樣，直到上月她在拍攝廣告及出席活動時，均被發現變得暴瘦又憔悴。
本周一（5月24日）深田恭子再次公開現身活動時，仍表現得精神奕奕，昨日（5月26日）她卻忽然透過事務所宣布患上了適應障礙症（Adjustment disorder），因此她決定暫停所有演藝活動，去專心接受治療。
恭子所屬的Horipro事務所指她由去年春天開始已感到身體不適，到今個月經醫生診斷，證實她患上了適應障礙症，因此她才下了停工休養的決定，事務所表示：「治療疾病絕對是優先考慮，對於帶給大家的不便，我們深感歉意，也請大家以後繼續支持深田恭子。」
據知恭子原定主演富士電視台將於7月播出的新劇，都在臨開鏡前10日決定辭演，令劇組要臨急換角，至今仍未搵到合適人選。不過由她主演的電影版《魯邦的女兒》，仍會按原定計劃於10月15日在日本上映，但有知情人士透露，恭子於本月中拍攝電影後，曾經休克暈倒，被送入醫院吊鹽水。
適應障礙症是一種無法調節壓力而引起的心理疾病，會出現焦慮、失眠、心悸、食欲不振等症狀，2004年，當時還是皇太子妃的雅子皇后也曾被診斷患有「適應障礙症」。
上月忽然暴瘦
深田恭子早前夥拍32歲的多部未華子和21歲的永野芽郁拍攝日本電訊公司廣告搵真銀，在廣告中三人著上藍色和服扮成三姊妹，講靚樣當然以恭子最搶鏡，但當拍攝的花絮片一出，未有執圖的恭子卻驚現消瘦又憔悴的殘樣，老態盡顯，更因皮膚鬆馳而驚現雙下巴。
有指恭子忽然憔悴又殘爆，是因為同有米男友婚事「撻Q」。前年36歲的深田恭子被爆秘撻比她大五歲的地產大亨杉本宏之，仲被拍到收工後獲男方用豪華房車接載到酒吧夜會，之後再一齊返回恭子的寓所度春宵。據知杉本宏之是日本地產大企業SYLA HOLDINGS的老闆，旗下七間公司的營業額高達200億日圓（約14億港元）。
疑因婚事撻Q
雖然當年恭子所屬事務所拒認戀情，只承認兩人曾一起食過飯，但據指兩人已見過雙方家長，隨時閃婚，而恭子為嫁這位地產大亨，更不惜飛甩已拍拖兩年的龜梨和也，可惜婚事至今仍在一拖再拖，令恭子嫁入豪門夢未能成真。
此外，深田恭子最近為麵包超人的動畫電影配音，早前她出席宣傳活動時，站在麵包超人側邊，亦被網民狂轟面容完全崩壞！