混血肥仔丁丁「被斷正」同遊越南 1關鍵細節推測時間點 男主角隱晦回應再受質疑
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YouTuber混血肥仔今年2月因與網台藝人丁彥均（丁丁）在黃金海岸「撐枱腳」捲入「偷食」風波，其妻芊蕙子未有護航，更暗諷其不忠。混血肥仔當時聲明已於去年與妻子簽署分居協議，承認曾嘗試了解其他對象但無親密關係；芊蕙子則反駁未收到離婚呈請，並爆料他去年10月承認婚內出軌。丁丁澄清未介入婚姻，僅在確認對方分居後短暫了解，未有發展。近日，二人被越南YouTuber無意拍到同遊越南片段瘋傳，網民熱議質疑二人關係。
混血肥仔丁丁「被斷正」同遊越南
越南YouTuber酒哥昨日（2日）上傳最新一條影片，網民意外發現混血肥仔丁丁「亂入」其中，片主酒哥雖然不認識二人，但亦讚丁丁：「美女啊，桃花眼睛啊，哎呀真不錯啊，長的真的不錯啊，巴拉圭牛仔裙那個啊。」
網民1關鍵細節推測時間點
混血肥仔在越南片段中的髮型及T恤，與他6月2日晚在IG限時動態的自拍照一致，推測為近期出遊。雖無親密舉動，網友仍調侃：「件衫同個髮型同今日story一樣」、你們拍到香港網紅偷情」、「丁丁聲明說沒發展，結果同遊越南？」、「好癲，天意捉弄！」、「捉到正」
混血肥仔火速回應 解釋「同遊越南」真相
混血肥仔火速回應，貼出自拍照澄清：「上週與幾個朋友去越南玩幾天，已回英國，沒想到被拍到，笑死！之前報道已造成傷害，好不容易走出低谷，不求支持，只望大家好好生活。」他轉發好友Panda的動態，展示越南餐廳環境照並推薦蛋咖啡，標註自己與丁丁，似證明非二人獨遊。不過網民似乎對呢個澄清提出質疑：「滿口大話」、「有埋片都唔認」、「大話肥仔」。
「德國之旅」混肥孖丁丁行超市加自駕遊
今年年初，芊惠子發出聲明指出在2024年10月12日懷疑混血肥仔婚內出軌，而BBO就在10月發布丁丁孖混血肥仔到德國旅遊的影片。片中可見丁丁同混血肥仔一齊行超市之餘，仲玩埋自駕遊飛車。
從網民翻出嘅片段中，混血肥仔孖丁丁自駕遊時更問對方自己開車型唔型，雖然丁丁笑住轉移話題表示對方揸車揸得好，但混血肥仔同丁丁嘅互動被唔少人指十分曖昧！
圖片來源：越南🇻🇳酒哥@YouTube、越南酒哥@YouTube、IG@tsangtakyun、BBO資料或影片來源：原文刊於新假期