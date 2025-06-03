混血肥仔丁丁「被斷正」同遊越南 1關鍵細節推測時間點 男主角隱晦回應再受質疑

YouTuber混血肥仔今年2月因與網台藝人丁彥均（丁丁）在黃金海岸「撐枱腳」捲入「偷食」風波，其妻芊蕙子未有護航，更暗諷其不忠。混血肥仔當時聲明已於去年與妻子簽署分居協議，承認曾嘗試了解其他對象但無親密關係；芊蕙子則反駁未收到離婚呈請，並爆料他去年10月承認婚內出軌。丁丁澄清未介入婚姻，僅在確認對方分居後短暫了解，未有發展。近日，二人被越南YouTuber無意拍到同遊越南片段瘋傳，網民熱議質疑二人關係。