混血肥仔開腔澄清｜遭AI踢爆「語言偽術」 3大破綻暴露戰略性隱瞞真相
混血肥仔「出軌」定義玩語言偽術 AI踢爆責任轉嫁
混血肥仔在聲明中對「出軌」的定義展現極強的工具性敘事，強調「雙方口頭同意分居」即代表「各自生活」，因此分居期間了解其他對象不算法律上的出軌。然而，AI分析踢爆其語言偽術！在親密關係心理學中，一段關係的結束分為「物理分居」與「情感契約解除」，他試圖用法律邊界來取代道德邊界。
更離譜的是，他隱瞞了雙方在簽署協議時，對於「分居期間是否仍保有排他性關係」是否有達成共識。他提到的「不同解讀」正是關鍵所在，如果女方認為分居是為了修復關係，而他認為是尋找新對象的開始，這在情感本質上仍會被視為「背叛」！
物業轉名爭議背後 暗藏精明法律計算
關於物業轉名與「貪錢」指控，混血肥仔的回應展現高度防禦性策略。他先稱讚對方不貪錢，隨即拋出「轉移物業是對方提出的條件」，這種「先揚後抑」的語法在學術上稱為「反向讚美敘事」，目的是強化他作為受害者的真實感。
他提到律師建議「不要在這一刻作任何物業轉讓」，理由是「法庭最後有機會推翻決定」。這背後隱含的計算可能是利用法律程序拖延資產轉移，將物業作為後續談判的最終籌碼！透過強調「交由法庭處理」，他成功將一個可能被視為「吝嗇」或「毀約」的行為，包裝成「尊重法律」的專業形象。
撫養權敘事暗藏玄機 以孩子利益掩蓋權力鬥爭
混血肥仔強調Share Care是法庭基於專業判斷的結果，而非他的個人爭奪。然而，專家分析指出，在兩性離異關係中，爭取共同撫養往往與贍養費計算直接掛鉤！在許多地區的法律框架下，撫養時間的增加能顯著減少需支付給前配偶的贍養費。
他不斷強調自己不是為了「形象工程」，而是為了「情緒穩定」，但同時在公開回應中細數對方的「恐嚇行為」與「不同解讀」，這本身對孩子的情緒穩定就是一種潛在威脅！這種矛盾暗示他在論述中隱瞞了爭奪撫養權背後的經濟動機。
三大破綻暴露戰略性隱瞞 專家踢爆真相
從批判角度看，混血肥仔的回應中存在三項「戰略性隱瞞」！
首先是情感背叛的啟動時間點，他利用「分居協議」的時間線來合法化情感轉移，但隱瞞了在協議達成前是否已存在情感偏差。
其次是物業轉讓的原始承諾，他將物業轉讓描述為對方的「條件」，而非他最初為了離婚而主動提出的「補償」。
最後是衝突的完整誘因，關於「手指戳肩」的肢體衝突，他細節化了法律定罪的輕微性，卻隱瞞了導致雙方情緒失控的具體導火線！專家指出，這份聲明留下三大爭議，被踢爆只是一場自作聰明的公關敘事，10分鐘影片說服不了誰。
英國法律專家意見 Share Care背後的經濟考量
根據英國法律專家分析，在英國的法律框架下，Share Care（共同照顧）與減少贍養費之間具有非常強烈的「合法慳錢」經濟考慮。兒童維護服務局（CMS）有一套死板的計算法，支付贍養費的一方能給多少錢完全取決於孩子在自己屋企「過夜的次數」。只要爭取到孩子每週平均在家過夜1晚（一年52晚以上），贍養費立刻打85折；若過夜次數再多一點，甚至可以減到7折或更低！如果達成Share Care（即50/50平分時間，一年過夜175晚以上），支付方基本上可以合法地將贍養費減免50%，甚至還有額外的減扣。專家直言：「平分時間」即是「平分開支」，這種法律漏洞讓不少人利用撫養權來減少經濟負擔！
網民怒轟聲明避重就輕 質疑真誠度
混血肥仔的聲明一出，立即引發網民熱烈討論。有網民整理出「混血肥仔今日『交代一切』懶人包」，總結他的四大重點回應，但同時加入大量諷刺評論。網民指出他承認「曾在激烈口角中互推，並用手指『篤』對方肩膀致微腫」，但卻堅持這不算家暴，認為其邏輯自相矛盾。更有網民留言「睇完條片發現你唔止XX咁簡單」，表達對其解釋的極度不滿。整體而言，這次澄清不但沒有為混血肥仔挽回形象，反而進一步激怒網民，成為網絡公關災難的經典案例。
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