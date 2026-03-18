混血肥仔開腔澄清｜遭AI踢爆「語言偽術」 3大破綻暴露戰略性隱瞞真相

混血肥仔首度開腔澄清分手風波，豈料AI專家踢爆其聲明充滿語言偽術！專業分析指出，這份看似誠懇的「交代一切」聲明，實際上是經過法律意見過濾後的自保說辭，三大破綻暴露其戰略性隱瞞真相的企圖。10分鐘影片非但未能平息爭議，反而引發更多質疑聲音！