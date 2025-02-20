混血肥仔5年前自認「出軌慣犯」片翻hit 13字形容與旗下KOL關係

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Youtube channel「BBO」創辦人「混血肥仔」近日被指偷食旗下女主持丁彥均（丁丁），事件被爆出後引起極大關注，而「混血肥仔」今早（20日）亦於社交平台發聲明回應事件，並承認已與老婆芊蕙簽下分居協議。不過有唔少關於「混血肥仔」嘅影片就再度翻hit，除咗10個月前於「BBO」與古天樂合作嘅神預言片段外，就連5年前嘅影片同樣再次引起網民熱議……

「混血肥仔」自認係「出軌慣犯」

「混血肥仔」5年前於其有份創辦嘅youtube頻道「啱Channel」中，與KOL「蝦條哥」孖住拍攝訪談片。「混血肥仔」在訪談中透露「25定24歲之前我係唔畀自己唔拍拖」，隨後被追問分手是否都係女方唔鍾意佢時，「混血肥仔」則表示：「之前係因為我鍾意咗第二個」，而且更幾乎每次都出現同樣情況，搞到身旁嘅蝦條哥都忍唔住直言「混血肥仔」係「X街」！而「混血肥仔」亦直言出現呢個問題嘅主因：「唔係我唔鍾意啲女仔困身，我想留一絲機會畀自己。」

混血肥仔 曾達恩 「混血肥仔」5年前與KOL「蝦條哥」在訪談影片中大談感情事，「混血肥仔」仲透露幾乎每次分手都係因為自己鍾意咗第二個。「（圖片來源：youtube@Arm Channel TV）
「混血肥仔」5年前與KOL「蝦條哥」在訪談影片中大談感情事，「混血肥仔」仲透露幾乎每次分手都係因為自己鍾意咗第二個。「（圖片來源：youtube@Arm Channel TV）
混血肥仔 曾達恩 就連身旁嘅「蝦條哥」都忍唔住爆粗話「混血肥仔」係X街！（圖片來源：youtube@Arm Channel TV）
就連身旁嘅「蝦條哥」都忍唔住爆粗話「混血肥仔」係X街！（圖片來源：youtube@Arm Channel TV）
混血肥仔 曾達恩 「混血肥仔」隨後就指出當中嘅原因，並指其實係想留一絲機會畀自己。（圖片來源：youtube@Arm Channel TV）
「混血肥仔」隨後就指出當中嘅原因，並指其實係想留一絲機會畀自己。（圖片來源：youtube@Arm Channel TV）

「混血肥仔」13字形容與旗下KOL關係

而當時升呢做老闆嘅「混血肥仔」亦被問到「有冇食咗公司啲KOL」時，「混血肥仔」就笑住表示：「點會冇食」，之後更稱：「公司做麥當勞，你都食麥當勞啦」13字回應與旗下KOL關係，點知5年後竟一語成讖！

除咗談及與公司KOL嘅關係外，「混血肥仔」在片中亦被問到老婆芊蕙「算唔算係一個難頂嘅人」，「混血肥仔」就連環點頭表示「算㗎」，仲對住鏡頭稱「得我先頂到你㗎咋」。

混血肥仔 曾達恩 「混血肥仔」完全不避諱大方講與旗下KOL嘅關係。（圖片來源：youtube@Arm Channel TV）
「混血肥仔」完全不避諱大方講與旗下KOL嘅關係。（圖片來源：youtube@Arm Channel TV）
混血肥仔 曾達恩 「混血肥仔」更表示「點會冇食」，更以「公司做麥當勞，你都食麥當勞啦」做例子解釋。（圖片來源：youtube@Arm Channel TV）
「混血肥仔」更表示「點會冇食」，更以「公司做麥當勞，你都食麥當勞啦」做例子解釋。（圖片來源：youtube@Arm Channel TV）
混血肥仔 曾達恩 而對於老婆芊蕙係唔係難頂嘅人的提問時，「混血肥仔」就連環點頭表示係，更對住鏡頭稱「得我先頂到你㗎咋」。（圖片來源：youtube@Arm Channel TV）
而對於老婆芊蕙係唔係難頂嘅人的提問時，「混血肥仔」就連環點頭表示係，更對住鏡頭稱「得我先頂到你㗎咋」。（圖片來源：youtube@Arm Channel TV）

「混血肥仔」老婆芊蕙背景介紹

芊蕙子（Luby，葉芊蕙）現年29歲，2018年加入「啱Channel」，原本是市場及公關部職員，之後亦參與不少幕前演出，逐漸為網友所認識，5年前IG只有2.3萬個粉絲，移英後增長至4.3萬Fans。

芊蕙子與混血肥仔結緣於「啱Channel」，2人於2018年拍拖，2019年常以情侶組合上鏡拍節目，2020年千蕙子誕女，2021年初表示「Pre wedding 都未影過」就已經拍下了全家福。2021年兩公婆一同離開啱Channel，帶同女兒移民移民英國，芊蕙子曾被批「條命差又遲婚」直斥唔準，日前今表示知錯「我依家知錯啦，下次去同個師傅講對唔住。」不過其後又將回覆刪走。

混血肥仔 曾達恩 芊蕙子2018年加入「啱Channel」，並與創辦人之一嘅「混血肥仔」撻著，2019年更經常以情侶組合出鏡拍節目。（圖片來源：youtube@Arm Channel TV）
芊蕙子2018年加入「啱Channel」，並與創辦人之一嘅「混血肥仔」撻著，2019年更經常以情侶組合出鏡拍節目。（圖片來源：youtube@Arm Channel TV）
混血肥仔 曾達恩 芊蕙子2020年誕下愛女，並於該年年初表示「Pre wedding 都未影過」就已經拍下了全家福。（圖片來源：ig@azalealubyyip）
芊蕙子2020年誕下愛女，並於該年年初表示「Pre wedding 都未影過」就已經拍下了全家福。（圖片來源：ig@azalealubyyip）
混血肥仔 曾達恩 芊蕙子與老公「混血肥仔」曾在啱Channel拍片大談相識和結婚經過。（圖片來源：youtube@Arm Channel TV）
芊蕙子與老公「混血肥仔」曾在啱Channel拍片大談相識和結婚經過。（圖片來源：youtube@Arm Channel TV）
混血肥仔 曾達恩 「混血肥仔」當時連環數老婆芊蕙子性格有缺陷，不過當時就以「珍惜眼前人」打圓場。（圖片來源：youtube@Arm Channel TV）
「混血肥仔」當時連環數老婆芊蕙子性格有缺陷，不過當時就以「珍惜眼前人」打圓場。（圖片來源：youtube@Arm Channel TV）
混血肥仔 曾達恩 芊蕙子2021年與老公一同離開啱Channel，並帶同女兒移民移民英國，而佢去年曾在社交平台發文表示遭算命師傅批遲結婚及子女緣薄，該則帖文近日再度被網民翻出。（圖片來源：threads@azalealubyyip）
芊蕙子2021年與老公一同離開啱Channel，並帶同女兒移民移民英國，而佢去年曾在社交平台發文表示遭算命師傅批遲結婚及子女緣薄，該則帖文近日再度被網民翻出。（圖片來源：threads@azalealubyyip）

撰文：東方新地圖片來源：youtube@Arm Channel TV、ig@azalealubyyip資料或影片來源：原文刊於新假期

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