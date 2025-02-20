混血肥仔5年前自認「出軌慣犯」片翻hit 13字形容與旗下KOL關係
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Youtube channel「BBO」創辦人「混血肥仔」近日被指偷食旗下女主持丁彥均（丁丁），事件被爆出後引起極大關注，而「混血肥仔」今早（20日）亦於社交平台發聲明回應事件，並承認已與老婆芊蕙簽下分居協議。不過有唔少關於「混血肥仔」嘅影片就再度翻hit，除咗10個月前於「BBO」與古天樂合作嘅神預言片段外，就連5年前嘅影片同樣再次引起網民熱議……
「混血肥仔」自認係「出軌慣犯」
「混血肥仔」5年前於其有份創辦嘅youtube頻道「啱Channel」中，與KOL「蝦條哥」孖住拍攝訪談片。「混血肥仔」在訪談中透露「25定24歲之前我係唔畀自己唔拍拖」，隨後被追問分手是否都係女方唔鍾意佢時，「混血肥仔」則表示：「之前係因為我鍾意咗第二個」，而且更幾乎每次都出現同樣情況，搞到身旁嘅蝦條哥都忍唔住直言「混血肥仔」係「X街」！而「混血肥仔」亦直言出現呢個問題嘅主因：「唔係我唔鍾意啲女仔困身，我想留一絲機會畀自己。」
「混血肥仔」13字形容與旗下KOL關係
而當時升呢做老闆嘅「混血肥仔」亦被問到「有冇食咗公司啲KOL」時，「混血肥仔」就笑住表示：「點會冇食」，之後更稱：「公司做麥當勞，你都食麥當勞啦」13字回應與旗下KOL關係，點知5年後竟一語成讖！
除咗談及與公司KOL嘅關係外，「混血肥仔」在片中亦被問到老婆芊蕙「算唔算係一個難頂嘅人」，「混血肥仔」就連環點頭表示「算㗎」，仲對住鏡頭稱「得我先頂到你㗎咋」。
「混血肥仔」老婆芊蕙背景介紹
芊蕙子（Luby，葉芊蕙）現年29歲，2018年加入「啱Channel」，原本是市場及公關部職員，之後亦參與不少幕前演出，逐漸為網友所認識，5年前IG只有2.3萬個粉絲，移英後增長至4.3萬Fans。
芊蕙子與混血肥仔結緣於「啱Channel」，2人於2018年拍拖，2019年常以情侶組合上鏡拍節目，2020年千蕙子誕女，2021年初表示「Pre wedding 都未影過」就已經拍下了全家福。2021年兩公婆一同離開啱Channel，帶同女兒移民移民英國，芊蕙子曾被批「條命差又遲婚」直斥唔準，日前今表示知錯「我依家知錯啦，下次去同個師傅講對唔住。」不過其後又將回覆刪走。
撰文：東方新地圖片來源：youtube@Arm Channel TV、ig@azalealubyyip資料或影片來源：原文刊於新假期