混血肥仔5年前自認「出軌慣犯」片翻hit 13字形容與旗下KOL關係

Youtube channel「BBO」創辦人「混血肥仔」近日被指偷食旗下女主持丁彥均（丁丁），事件被爆出後引起極大關注，而「混血肥仔」今早（20日）亦於社交平台發聲明回應事件，並承認已與老婆芊蕙簽下分居協議。不過有唔少關於「混血肥仔」嘅影片就再度翻hit，除咗10個月前於「BBO」與古天樂合作嘅神預言片段外，就連5年前嘅影片同樣再次引起網民熱議……