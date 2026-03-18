混血肥仔澄清片慘變公關災難 網民一面倒狠批「講大話」嘲諷：一陽指督到瘀傷

混血肥仔曾達恩昨晚突然發布長達10分鐘的「交代一切」澄清影片，首次正面回應過去一年來關於出軌、家暴、撫養權等多項指控。然而這段本意為自己洗白的影片，卻意外成為年度最大型公關災難現場直播，網民一面倒狠批他「講大話」、「死不認錯」，更有人直言「愈睇愈似加蔥」，質疑他用語言藝術包裝事實，試圖將自己塑造成受害者。