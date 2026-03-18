混血肥仔澄清片慘變公關災難 網民一面倒狠批「講大話」嘲諷：一陽指督到瘀傷
混血肥仔首度開腔回應四大指控
混血肥仔在影片開首表示，過去一年網上出現大量關於他個人及家庭的討論和指控，因事情一直處於法律程序中，加上不想影響工作夥伴和家人，所以選擇不公開回應。他強調拍攝這條影片並非想爭論自己是好人還是壞人，只是希望講清楚整件事的時間線，避免身邊愛他的人繼續受傷害。曾達恩逐一回應四大指控，包括出軌、放棄子女撫養權、貪錢及家暴等問題，並承諾會公開可以披露的法律文件。
混血肥仔首度澄清四大指控｜「交代一切」公開法官判詞 網民狠批語言藝術
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分居協議存在爭議 網民質疑時間線造假
關於出軌指控，混血肥仔解釋他與前妻在2024年確實簽署了分居協議書，協議第六點寫明「雙方各自分居日起，各自生活」，並有WhatsApp紀錄證明對方知道並確認協議存在。他透露自2024年2月開始討論離婚問題，到6月底7月初口頭同意分居協議內容，認為婚姻已經圓滿結束。不過承認雙方對協議有不同解讀，他則認為「既然同意分居就不算出軌」。然而網民對此說法完全不買帳，有鄰居網民直接踢爆「點解我住佢地隔離，我從來無見過2024年佢地有分過居？男方一直與女方同住，直至男方襲擊女方半夜比警察拘捕同時警察出左禁制令唔俾男方接近住所同埋受害人」，質疑他「可以鳩噏到咁多野但全部假既」。網民狠批語言藝術包裝 指其死不認錯
最令網民憤怒的是混血肥仔在整段影片中的態度和用詞。有網民留言「『我唔認同』、『我並沒有』、『我唔同意』⋯只見你不知悔改，死不認錯，不負責任」，批評他完全沒有悔意。另有網民指出「bob叔講得好啱你好識用語言藝術黎包裝同spin走重點！好心你啦唔想認錯就咪認啦，搞到宜家咁咪一樣咁肉酸」。更有網民直言「將自己出軌講到好似無問題，好似理所當然咁」，質疑他試圖將責任推卸給前妻和外界。
家暴指控引發激烈爭議 網民嘲諷一陽指
關於最嚴重的家暴指控，混血肥仔展示2026年1月5日刑事案法官手寫判詞，強調當中沒有提及他有Domestic Abuse。他詳細交代2025年1月24日晚上的衝突經過，承認雙方激烈口角後都衝動地用手指戳對方肩膀位置並互相推撞，但重申絕對沒有拳打腳踢。然而網民對其「用手指篤」的說法嗤之以鼻，有人留言「用手指『篤』對方篤到對方紅腫，你識得一陽指？」、「一陽指入到assault by beating, 你當我XX」。更有網民嘲諷「你可唔可以拍段片示範點樣用手指督到對方瘀傷仲定到罪」，質疑他刻意淡化暴力行為的嚴重性。
網民一面倒不滿 質疑其動機
整條影片發布後，網民反應一面倒負面，不少人表示「永不睇BBO」、「多謝提醒我未unsubscribe」。有網民分析指出「拍呢條片，係咪怕『無左收入來源』」，質疑他澄清的真正動機是為了保住工作和收入。更有網民將他與其他網紅醜聞比較，留言「你同微辣個加蔥都幾似」、「好撚似微辣6豪子個道歉style」，認為他的澄清手法如出一轍。部分網民甚至建議「可以考慮同微辣合併」，諷刺意味濃厚。
法律專業人士質疑其解釋
有網民從法律角度分析指出「未正式離婚都唔叫出軌 你同法律唱反調架？」，質疑他對分居協議的解釋。另有網民留言「在香港和英國，即使簽署了分居協議，在正式離婚令生效前，法律上仍屬婚內狀態。與他人發生關係通常被視為『不忠』」，直接反駁他「分居就不算出軌」的說法。網民普遍認為他試圖用法律條文為自己開脫，但實際上曲解了法律條文的真正含義。
網民整理懶人包 諷刺其邏輯
有網民整理出「混血肥仔今日『交代一切』懶人包」，總結他的四大重點回應，但同時加入大量諷刺評論。網民指出他承認「曾在激烈口角中互推，並用手指『篤』對方肩膀致微腫」，但卻堅持這不算家暴，認為其邏輯自相矛盾。更有網民留言「睇完條片發現你唔止XX咁簡單」，表達對其解釋的極度不滿。整體而言，這次澄清不但沒有為混血肥仔挽回形象，反而進一步激怒網民，成為網絡公關災難的經典案例。