混血肥仔曾達恩疑涉家暴 網傳英國法庭記錄曝光 芊蕙子發長文發聲
有網民在討論區發文，大爆混血肥仔曾達恩疑似在英國法庭被判罪成！有網民找到英國法庭記錄的截圖，清楚顯示「TSANG, TOMMY」及「Assault by beating」字樣，證實他因襲擊罪被定罪。網民紛紛留言表示：「作為男人出軌都算半體諒，打老婆就係無法無天」，對其行為表示強烈譴責。
Uncle Bob爆料混血肥仔真面目
同為移英KOL的「Uncle Bob」更在社交平台詳細爆料，揭露混血肥仔的真面目。他透露：「一年前啱啱爆咗偷食單嘢嘅時候，Tommy（混血肥仔）搵我去一間b&b one to one，話係時候要了解吓佢嗰故仔。一坐低佢就同我講佢尋晚俾差佬拉咗今朝先放出嚟，我先知道有家暴呢件事。」Uncle Bob指混血肥仔當時極力淡化事件，「好強調呢個係一個altercation，好似兩個足球員互相推撞，係handbags fight」，更展示警察拍攝的傷勢相片，聲稱自己是受害者。
Uncle Bob揭發混血肥仔刪除對話記錄
Uncle Bob進一步爆料指，混血肥仔當時「show埋佢同Luby嗌交嘅對話，但係佢將自己嗰啲回應delete晒，搞到好似Luby單方面發脾氣咁」。當Uncle Bob回家後立即叫太太詢問芊蕙子的傷勢照片，「一睇到即刻唔洗講嘢，呢個絕對唔係普通altercation而係家暴，係打女人」。他更痛斥混血肥仔：「呢啲narcissistic psychopath只會繼續用佢嗰啲屎橋去詆毁Luby同埋呃佢身邊條女，朋友，家人同金主。」
混血肥仔離開警署後首舉動曝光
Uncle Bob最後爆出一個令人咋舌的細節：「佢坐完臭格第二日放出嚟，第一樣嘢唔係慰問吓兩個女，而係叫佢個friend去佢屋企攞返部PS5等佢可以繼續打FIFA。」這個細節完全暴露了混血肥仔的真實性格，連網民都忍不住留言：「呢種人真係冇得救」、「優先次序完全錯晒」。
前BBO員工公開割席表態
事件曝光後，曾經為BBO拍攝的員工都在社交平台截圖發文，公開與混血肥仔割席。他表示：「自從發生咗呢件事，我已經冇再幫BBO做嘢，今日先知原來有朋友唔會，想所有朋友講翻聲，我份人唔貪錢亦唔會發明星夢，唔會知道咗呢啲冇良知嘅事，仲可以幫BBO做嘢，冇咁厚面皮。」她的表態獲得不少網民支持，認為他有原則有底線，值得尊重。
芊蕙子感性發文揭內心創傷未癒
出軌事件爆發半年後，芊蕙子復出拍片分享生活做KOL，不時返港探親。而家暴案曝光後，她在社交平台發出長文，感謝各界支持，但坦言仍承受巨大壓力。她寫道：「過去一年多，我確實經歷了很多困難，而這些事情直到現在，仍然未完全過去。坦白說，這一切對我造成了很深的傷害。每天，我都很努力地從井底一點一點往上爬；然而，現實與各種壓力，卻一次又一次把我拉回去，反覆循環。很多時候，我都覺得自己幾乎承受不住。」她更感慨地表示：「有些傷口，並不是那麼容易說出口。但我仍然感謝當時的自己，能夠堅定地保護自己。公義經常遲到，但至少，它沒有缺席。」
混血肥仔英國享受黃金獨身漢生活
諷刺的是，拋妻棄女的混血肥仔曾達恩雖然負面形象纏身，但卻退居幕後長駐英國遙距管理BBO，過著寫意的生活。他最近更宣布成功通過「Life in the UK」考試，租新屋揚言「破舊立新」，不時在社交平台風騷分享移居英國的寫意生活，專心做球迷大談波衫入手，興奮出Post「笑得像個孩子」，完全看不出有任何悔意。