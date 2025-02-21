混血肥仔公開交事件惹網民兩極討論 林作火速列3點批回應失敗
混血肥仔公開交代 網民發文鬧爆
混血肥仔的長文聲明一公開，不少網民都紛紛在討論區發文討論，有人認為混血肥仔的聲明中多次擺兩個小朋友上台，又不斷將責任推落芊惠子身上，疑似背後有PR或律師指點。有網民就認為混血肥仔一定是身有屎所以刪晒IG Post：
「睇晒成篇嘢，好多嘢避重就輕，仲有少少將個責任推返去老婆嗰邊，好明顯係背後有PR/律師指點」、「最慘係d細路仔 無啦啦比人的去英國 死肥X PR文講到咁愛啲細路 仲要食女食到咁張揚」、「非常同意 撫養權唔要 仲好講話點愛自己小朋友」、「佢回覆出咗後，連登即刻有幾個posts係反咬芊蕙子，似係有PR背後做緊嘢」、「佢老婆得2個小朋友 背後又無人 都唔會有錢請網軍打手吹風帶風向」等。
部分網民鬧芊惠子「情緒勒索」
不過亦有大批網民認為是芊惠子的問題，有留言指芊惠子貪得無厭，一心想吞混血肥仔的物業，又利用輿論搏同情加扮可憐：「都分開咗又扮無嘢 想呑埋人層樓都算，仲要搞人事業。一見肥仔有緋聞即刻打蛇隨棍上，利用輿論搏同情扮可憐，幾乎想用人哋成個事業生涯去要脅畀層樓自己」、「情緒勒索唔畀肥仔食到靚女」、「都係貪錢，肥仔離婚冇錯」、「條毒婦想一早霸定道德高地，依家肥仔出軌形象洗曬版，真係唔知有無得救」等。
林作列3點批「混血肥仔」回應失敗
林作對此事亦特意發文批評，更在文中列出3點，狠批「混血肥仔」嘅回應失敗：
1. 時間性 – 太慢，報導已經深入民心才出來做反應，在今時今日的社交媒體年代，已經造成了太強第一印象。
2. 太解釋性 – 給人的感覺就不會太有可信度，實際上有機會感覺你更身有屎。
3. 太長了！明顯是寫給自己看的而不是從一般觀眾角度出發，整篇千字文像是自己私底下的告解多啲。裏面也包含太多內容根本不針對本次出軌事件，根本多餘。你唯一要回應的就是有沒有出軌，你是怎樣和你老婆分家產毫無關係，甚至是 too much info。
「混血肥仔」長文聲明列4點爆離婚細節
「混血肥仔」今日在社交平台發長文聲明，並在文中表示自己與老婆芊蕙子其實早於去年2月時婚姻已經出現問題，並指芊蕙子「曾用不同方法明確向我表達希望離婚，放棄現在的生活模式，雙方找尋自己的生活」，而2人在經過討論後終簽下分居協議書。
「混血肥仔」在文中更表示希望保護2個小朋友，但擔心今次事件會對佢哋造成影響，因此決定以聲明釋除大家對此事嘅疑慮及揣測，亦在文中透露芊蕙子落最後通牒嘅原因：
1. 根據雙方簽名同意的分居協議書的安排，我會繼續提供理想居住環境、每月家用等等，雙方各盡父母應當之責任，同時已交給律師再三查閱，文件有效。
2. 在簽署分居協議書後，我曾經嘗試了解其他對象，但最後都沒有發展成任何親密關係。
3. 到情人節的IG story事件發生後，Luby曾經朋友透過短訊向本人表示，需要在期限之前把物業轉讓到她名下，我答應會在她給予的期限之前給律師一個答覆，相信她較後出的IG story之「兌現承諾」亦是指物業轉讓這件事。
4. 有關本人資產轉讓、兌現承諾的問題，我一直完全樂意繼續交由律師跟進，並在保障兩位小朋友的大前提下，把資產轉讓，希望令我們可以安穩地照顧她們。
丁丁3點澄清 否認介入別人婚姻
Youtube channel「BBO」創辦人「混血肥仔」在太太千蕙子發出最後通牒後（詳見下文），暫未有發表更多聲明，反而旗下藝人丁丁（丁彥均）就在限時動態作出3點澄清：
本人作以下幾點澄清：
1. 從來沒有介入別人婚姻關係。
2.我在確認對方已分開，並簽訂「分居協議書」後，我們的確曾作出了解，但最後沒有發展。
3. 有關偷拍的那張食飯照片，當日只是拍攝後，討論相關未來工作。 因眾眾流言蜚語，最近飽受精神折磨和情緒問題，更影響到我的家人朋友，決定暫時休息，退出幕前工作