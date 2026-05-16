混血肥仔風波累事！BBO兩大靚女台柱齊離巢 最新動向曝光
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YouTuber「混血肥仔」曾達恩（Tommy）捲入偷食及家暴風波後，其主理的網上頻道BBO（Black Box Office）聲勢急跌，近日更接連失去兩大靚女台柱。人氣主持牙Em（Emily）及Hilary先後發文宣布離巢，網民直言頻道已經「吊緊鹽水」。
牙Em發文正式告別BBO 感嘆由超級i人蛻變
牙Em在Instagram發文宣布離開BBO，以一句「不捨，但多謝大家，有緣再見了」正式告別。她在帖文中回顧自己的成長歷程，坦言當初是一個「見到鏡頭就淆晒底、完全唔識講嘢」的超級i人，經過在BBO的磨練後，如今一開機就能自動進入狀態。牙Em更大方感謝所有粉絲和haters，態度瀟灑。圈中好友「熊仔頭」嘉盈及「試當真」成員許賢亦留言送上祝福，為她打氣。
Hilary坦言不是最理想結局 感謝觀眾支持
而另一位極高人氣的靚女主持Hilary亦同日發文宣布離開，坦言「這並不是最理想的結局，但理解的」，字裡行間透露出無奈。Hilary在帖文中透露自己在BBO已接近三年，她寫道：「這幾年最感謝的，是有了與人連結的機會，知道原來自己也有帶給觀眾娛樂/快樂的能力。」她表示這段旅程令她成長了很多，亦了解到「永遠不會有最ready的時候」。Hilary最後引用自己在BBO第一條片的開場白，向觀眾說「嚟緊繼續多多指教」，暗示未來仍會繼續幕前工作。
網民期待兩位主持有更好出路
消息傳出後，網民反應一面倒看淡BBO未來，有人留言表示「BBO唔係玩完都吊緊鹽水啦」、「兩個月冇出片、肥仔跟唔過」。不過大部分網民都對Em和Hilary送上祝福，認為「牙Em出面大把機會」，亦有人直言「個老細關公災難，希望你哋都有更好嘅出路」。
混血肥仔偷食家暴風波 重創BBO頻道發展
事件源於去年混血肥仔被指因偷食女主持丁彥均（丁丁）而與前妻芊蕙子鬧離婚，其後更被指在英國對芊蕙子家暴罪成，連環醜聞令BBO形象插水。頻道其後發聲明與混血肥仔割席，但被網民質疑是「自炒魷魚」。頻道已接近兩個月無出新片，如今兩大台柱相繼離開，BBO的前景更加堪憂。
資料或影片來源：原文刊於新假期