混血肥仔風波累事！BBO兩大靚女台柱齊離巢 最新動向曝光

YouTuber「混血肥仔」曾達恩（Tommy）捲入偷食及家暴風波後，其主理的網上頻道BBO（Black Box Office）聲勢急跌，近日更接連失去兩大靚女台柱。人氣主持牙Em（Emily）及Hilary先後發文宣布離巢，網民直言頻道已經「吊緊鹽水」。