33歲「翻版韓君婷」大騷白滑火辣身材 曾承認雙性戀 發聲炮轟王晶上位

現年33歲的混血網紅徐㴓喬（Asha）以甜美外貌聞名，酷似前亞姐韓君婷，被譽為「翻版韓君婷」。她於2016年加入ViuTV，參演《大叔的愛》、《百萬同居計劃》、《弊傢伙！我要去祓魔》等劇集，近期更與父母參與《堅返鄉下》節目，帶觀眾走訪菲律賓母親的故鄉，展現親情一面。