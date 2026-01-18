渣馬2026｜70歲周潤發組「幾百歲」跑團 韓星朴寶劍都有報名
盤點10K明星跑手：
10K｜70歲發哥組「幾百歲」跑團 同鮑起靜鄭則仕一齊跑
現年70歲的周潤發今年第四次參加渣馬，不過就由去年的半馬「降呢」回歸10公里賽事。身穿黑色背心、號碼T3936的發哥在第七組起步，甫現身東區走廊起跑位置即引來哄動，不少跑手爭相與他合照。發哥今次與演員鮑起靜及鄭則仕一齊跑步，笑言「加埋幾百歲」，最終以2小時完成賽事。他強調「唔係志在成績，志在完成」，又希望可以示範「年紀大嘅人都跟我哋一齊跑步」。
發哥親授跑步秘技 讚天氣開心到不得了
完賽後的發哥心情大好，向跑友們傳授「秘技」，就是享受過程，「唔好跑快，最緊要慢」。他又讚今日天氣好，「開心到不得了，又有風又有太陽」。被問到最難跑的賽路段，發哥笑言沒有難跑的路段，「一見到斜路，叫佢哋唔好跑，行」。對於田總考慮將賽事分兩日舉行，發哥稱是「有限數」，「佢多一日咪多咗七萬人高興囉」。問到明年會參加甚麼賽事，他指著身旁的跑友們表示，「如果佢哋領軍自己跑得掂10K，我咪去返21k（半馬）嗰面」。
10K｜Alton跑出49分佳績
Mirror成員王智德（Alton）參加10公里賽事，以49分09秒完成賽事。問到是否滿意今日的成績，他表示「衝線時間幾理想，49分鐘，自己嘅目標都係4字頭，要慶祝呀」。他透露今朝有食香蕉、麵包等澱粉質作準備，又指這並非他的最好成績，以前跑開都是4字頭，今日應該可以48分鐘完成。Alton稱最初有幾個Mirror的兄弟都想一起跑，但慢慢就得返他一個，笑言「佢哋係有呢個諗法，但慢慢就得返我一個」。
10K｜陳家樂連詩雅夫妻檔 帶病都要一齊跑
陳家樂與老婆連詩雅今日夫婦檔參加渣打香港馬拉松2026，兩人一齊起跑一齊衝線，以1小時09分28秒成績完成10公里賽事。今次是兩人首次一起參加馬拉松，上年原本兩人都報名參加了，但家樂在比賽當日病了跑不到，今年終於可以一起來跑。不過其實連詩雅也病了，家樂說「因為BB病咗，傳染咗畀老婆，老婆都係啱啱發完燒」。問到為何病了都要來，連詩雅說「上年錯過咗，今年想一齊跑，唔係又再錯過一年」。
10K | 其他藝人齊參賽 Phoebus試當真校草都有份
除了以上重點藝人外，還有不少藝人參加今次渣馬。Phoebus（59分）、試當真的Stone（53分）、林熙彤（52分）都成功完成10公里馬拉松，為賽事增添不少星光熠熠的元素。
盤點半馬明星跑手：
半馬｜林家謙首次參賽即挑戰半馬 越級挑戰跑出2小時13分
林家謙今年首次參加渣打馬拉松挑戰半馬賽事，也是他首次參加馬拉松比賽。作為馬拉松新手，林家謙竟一來便跑半馬，對此他說「我係咁㗎，成日都鍾意越級挑戰」。至於為何會想跑馬拉松，林家謙說「有啲朋友同品牌同我講，話我可能可以做喎，我覺得好吖，just do it，都係我做過一件離譜嘅事」。他最終以2小時13分45秒完成賽事，表示成績應該同平日差唔多，有教練一齊練，會set目標，練咗幾個月，今次嘅成績都滿意。
半馬｜黃翠如蕭正楠首次跑馬拉松
藝人黃翠如跟老公蕭正楠是首次跑馬拉松，她說「跟咗發哥跑4年半，因為今年劉老師（劉江）80歲，所以我哋呢啲老弱殘兵都想參加」。她坦言未跟發哥跑步前身體很差，現時自覺身體很Ok。問到跟發哥一起跑的感受，翠如笑謂「我哋平時同發哥跑佢好忙碌，因為要不停停低影相，我哋同老師前啲，發哥喺後面招呼群眾」。她指原先打算跟老公其中一人負責湊囝囝「哈哈」，帶囝囝在終點等對方衝線，阿蕭笑謂「因為有BB喺終點佢先衝到線，哈哈！」黃翠如蕭正楠首次跑馬拉松 跟發哥4年半身體變好
半馬｜何泳芍挑戰半馬 目標1小時48分完成
藝人何泳芍（Honey）就參與半馬拉松賽事，她一早現身尖沙咀為比賽熱身，表示今年一早已開始準備，有信心可以打破往年成績。她說「上年係一個鐘頭53分完成嘅，咁今年可以Set快少少時間，因為今年有啲熱所以希望一個鐘頭48分左右完成」。何泳芍更透露今年半馬拉松係她中途站，3月仲會去靜岡跑全馬，所以希望有唔錯嘅成績，最緊要就係安全唔好受傷完成。她表示之後會專心為靜岡賽事作準備。
韓星朴寶劍報名卻缺席 網民失望但理解
根據大會資料，網民發現其中一位跑手PARK BO GUM（D7487）跟韓星朴寶劍同名同姓，報名參加半馬，另一位DANIELLE MARSH亦跟前NewJeans成員Danielle同名同姓，報名十公里，引起熱議。網民指朴寶劍和Danielle都曾參加台灣馬拉松，而朴寶劍的教練Sean都來了香港，「教練都嚟咗香港，然後仲有其他Unknown Crew嘅成員都有search到，應該係本尊」、「試下幻想跑跑下見到寶劍～好幸福啊」。不過兩位跑手最後都沒參與賽事，大會回覆表示朴寶劍有報名，但最後因工作沒上機來港，令不少粉絲感到失望。