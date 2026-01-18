渣馬2026｜70歲周潤發組「幾百歲」跑團 韓星朴寶劍都有報名

渣打香港馬拉松2026今日（18日）舉行，眾多藝人明星齊齊落場挑戰自我，當中最受矚目的當然是年年參賽的影帝周潤發。不過今年發哥竟然「降呢」由半馬轉戰10公里，更爆冷穿上PUMA跑鞋，打破多年來只穿Nike和adidas的慣例。除了發哥外，Mirror成員王智德（Alton）、夫妻檔陳家樂連詩雅、半馬女神何泳芍等都有參賽，各自交出不同成績單，當中更有韓星朴寶劍報名卻缺席的小插曲，引起網民熱議。