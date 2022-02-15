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港台體育主持Icy逼爆做運動引熱議 MC張天賦都Follow 獲Mirror成員慶生

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近日兩位港台體育主持Icy（吳國幸）和Zaza（范莎莎），因為在《港台體壇123》節目環節之一的《全民運動3.3》上，著上超緊身運動衣示範居家運動，展現出逼爆的火辣身材，引發不少網民熱議，其中作為體適能教練的Icy，人氣強勁，IG粉絲眾多，圈中不少男藝人都有follow佢！

港台體育主持Icy｜MC張天賦、Mirror成員都follow

職業為私人運動教練的Icy（吳國幸），是一名港越混血兒，原本IG追蹤人數為約2.4萬，上港台節目《港台體壇123》爆紅後，Icy人氣急升，現在IG追蹤人數已有近3.2萬，連近來新聞多多的MC張天賦都係佢粉絲，不過在Icy爆紅後，MC卻「彈弓手」unfollow她，除了MC，圈中男藝人還有曾比特、Mirror成員等都有follow佢，真係人氣好勁﹗

港台體育主持
港台節目《港台體壇123》的《全民運動3.3》環節，近日請來體適能教練Icy（右），和主持Zaza一齊教大家留家抗疫時做居家運動。（圖片來源：《港台體壇123》截圖）
Icy著上粉紅色緊身衫做運動，帶來震撼的視覺效果。（圖片來源：《港台體壇123》截圖）
Icy著上粉紅色緊身衫做運動，帶來震撼的視覺效果。（圖片來源：《港台體壇123》截圖）
其中更有做掌上壓的示範，令Icy玲瓏浮凸的好身材表露無遺。（圖片來源：《港台體壇123》截圖）
其中更有做掌上壓的示範，令Icy玲瓏浮凸的好身材表露無遺。（圖片來源：《港台體壇123》截圖）
有網民留言：「港台都好明白點擊數嘅關鍵！」（圖片來源：《港台體壇123》截圖）
有網民留言：「港台都好明白點擊數嘅關鍵！」（圖片來源：《港台體壇123》截圖）
經常在社交網毫不吝嗇向粉絲大派福利。（圖片來源：IG@1iicy）
經常在社交網毫不吝嗇向粉絲大派福利。（圖片來源：[email protected]

MC張天賦曾follow過Icy。（圖片來源：IG@mcheung1201）

MC張天賦曾follow過Icy。（圖片來源：[email protected]

曾比特亦是Icy的follower。（圖片來源：IG@1iicy）
曾比特亦是Icy的follower。（圖片來源：[email protected]
焦浩軒、姜卓文、Frankie、肥仔、Jeremy都有Follow緊Icy。（圖片來源：IG@1iicy）
焦浩軒、姜卓文、Frankie＠Mirror、肥仔＠Error、Jeremy＠Mirror都有Follow緊Icy。（圖片來源：[email protected]
Icy擁有一半越南血統。（圖片來源：IG@1iicy）
Icy擁有一半越南血統。（圖片來源：[email protected]
當中更有健康性感的泳衣照！（圖片來源：IG@1iicy）
Icy經常在社交網晒靚相，當中更有健康性感的泳衣照！（圖片來源：[email protected]

獲Jeremy、Frankie合體慶生

在Icy的IG中見到MIRROR成員Frankie（陳瑞輝）、Jeremy（李駿傑）及ERROR成員肥仔（梁業）都有Follow她，其中2015年時Icy仲同Jeremy有過合照，並寫著「Happy Birthday」，即在Jeremy入行前二人已相識並為他慶祝生日。去年6月，Jeremy更聯同Frankie及Tank（梁德忠）等友人一齊為Icy慶生。

2015年，Icy曾為尚未入行的Jeremy慶祝生日。（圖片來源：IG@1iicy）
2015年，Icy曾為尚未入行的Jeremy慶祝生日。（圖片來源：[email protected]
去年6月，Jeremy又聯同Frankie及Tank等友人一齊為Icy慶生。（圖片來源：IG@1iicy）
去年6月，Jeremy（右一）聯同Frankie（左一）及Tank（後中）等友人一齊為Icy慶生。（圖片來源：[email protected]
Jeremy仲一連出席了兩場Icy生日派對。（圖片來源：IG@1iicy）
Jeremy仲一連出席了兩場Icy生日派對，相當老友。（圖片來源：[email protected]

Icy運動及泳衣圖輯：

Zaza 三料亞姐季軍

與Icy一起示範運動的另一位港台體育主持的Zaza（范莎莎），是2019年亞洲小姐香港區決賽的季軍兼「最上鏡小姐」得主，在總決賽上她又獲頒發「最具潛力主持獎」，而當屆冠軍為早前曾入圍ViuTV《全民造星4》99強的羅思雅（CaCa）。在參選亞姐前，Zaza曾三度參選港姐，惜未能入圍。

Zaza曾在2018年參選港姐，並進入到第二輪面試。（圖片來源：新傳媒照片庫）
相貌甜美的Zaza曾在2018年參選港姐，並進入到第二輪面試。（圖片來源：新傳媒照片庫）
在三度參選港姐都未能入圍後，Zaza在朋友勸導下決定轉戰亞姐選舉，最終奪得季軍入行。（圖片來源：Facebook@ATV亞洲電視）
在三度參選港姐都未能入圍後，Zaza在朋友勸導下決定轉戰亞姐選舉，最終奪得季軍入行。（圖片來源：[email protected]亞洲電視）
首次挑戰選亞姐，Zaza即奪得三料季軍。（圖片來源：IG@zazafanzaza）
首次挑戰選亞姐，Zaza即奪得三料季軍。（圖片來源：[email protected]

修讀旅遊管理

現年24歲的Zaza曾在英國及荷蘭留學，修讀旅遊管理，懂得多達6種語言。她曾透露簽入亞視近3年以來工作量不算多，每月只有4位數港元底薪，只能靠自己接洽其他工作及做韓文家教來維持生計，因此她正在考慮到2022年尾合約期滿後，是否再和亞視續約。

早前Zaza出席亞視新春團拜「大豐收」，逗得共5位數字利是。（圖片來源：IG@zazafanzaza）
早前Zaza出席亞視新春團拜「大豐收」，逗得共5位數字利是。（圖片來源：[email protected]
除了擔任《港台體壇123》的節目主持外，Zaza又曾參演電影《掃毒3：天大地大》、《G風暴》及《Z風暴》，不過都只係飾演無名小角色。（圖片來源：IG@zazafanzaza）
除了擔任《港台體壇123》的節目主持外，Zaza又曾參演電影《掃毒3：天大地大》、《G風暴》及《Z風暴》，不過都只係飾演無名小角色。（圖片來源：[email protected]
Zaza自言一直在外國生活，據知她曾於英國及荷蘭留學，懂得6種語言，現時靠做韓文老師幫補生計。（圖片來源：IG@zazafanzaza）
Zaza自言一直在外國生活，據知她曾於英國及荷蘭留學，懂得6種語言，現時靠做韓文老師幫補生計。（圖片來源：[email protected]
旅遊系畢業的Zaza曾到訪不少國家，雖然依家無得出國旅遊，但她亦不時行山做運動，生活健康。（圖片來源：IG@zazafanzaza）
旅遊系畢業的Zaza曾到訪不少國家，雖然依家無得出國旅遊，但她亦不時行山做運動，生活健康。（圖片來源：[email protected]

即睇《港台體壇123》片段（15:10開始為《全民運動3.3》部分）：

撰文：東方新地圖片來源：《港台體壇123》截圖、[email protected][email protected][email protected]亞洲電視、新傳媒照片庫

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