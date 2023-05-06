十大中文金曲︱一文看清完整得獎名單
《廣播九十五周年十大中文金曲》得獎名單：
2023 十大中文金曲︱優秀流行歌手大獎（排名不分先後）
|炎明熹
|Gin Lee 李幸倪
|鄭欣宜
|Jer 柳應廷
|王灝兒
|MC 張天賦
|泳兒
|姜濤
|馮允謙
|衛蘭
2023 十大中文金曲︱全球華人至尊金曲獎
主唱：
作曲：
填詞：
編曲：
監製：
2023 十大中文金曲︱十大中文金曲獎
1. 泳兒 《葉落冰川》
2. 馮允謙 《報復式浪漫》
3. 陳奕迅 《人啊人》
4.Gin Lee 李幸倪《Dum Dum》
5.布志綸《飛鳥俠》
6.
7.
8.
9.
10.
2023 十大中文金曲︱優秀流行華語歌曲獎
金獎：
銀獎：
銅獎：
2023 十大中文金曲︱最有前途男新人獎
2023 十大中文金曲︱最有前途女新人獎
2023 十大中文金曲︱CASH最佳創作歌手獎
金獎：馮允謙
銀獎：洪家豪
銅獎：陳明熹
2023 十大中文金曲︱最佳進步獎
金獎：洪嘉豪
銀獎：石山街
銅獎：安俊豪
2023 十大中文金曲︱最佳樂隊／組合獎
金獎：
銀獎：
銅獎：
2023 十大中文金曲︱最優秀流行男歌手
2023 十大中文金曲︱最優秀流行女歌手
2023 十大中文金曲︱最佳中文唱片獎
2023 十大中文金曲︱廣播九十五周年金曲榮譽大獎
顧嘉輝
傳張敬軒故意讓賽缺席頒獎典禮
憑作品《賽勒斯的愛》贏得5台冠軍歌的張敬軒，今年竟然不在港台公佈的「十優歌手」得獎名單中，惹來不少網民不滿，質疑賽果不公。不過就有消息指張敬軒今年是故意讓賽，除了因為今年張敬軒要忙拍戲之餘，又要忙舉辦個人世界巡迴演唱會，導致今年只派出《賽勒斯的愛》一首歌，決定婉拒出席港台及ViuTV《Chill Club》頒獎禮，讓歌手後輩們有更多得獎機會。
姜濤有望成為新一代歌王
隨著張敬軒讓賽缺席頒獎典禮，人氣王姜濤成為「新一代歌王」的贏面就變得更大。雖然今年姜濤只憑電影《阿媽有咗第二個》主題曲《風雨不改》一曲入圍，但光看之前「姜濤誕」搞到「姜濤灣」人山人海的盛況，就知道姜濤的人氣依然高企，其影響力絕對不能忽視。
馮允謙佔盡優勢 贏面不輸姜濤
創作歌手馮允謙今年亦佔盡優勢，贏面絕對不輸姜濤。事關馮允謙今年所發表的5首歌《Freakin’ Nightmare》、《給缺席的人唱首歌》、《Take a breath》及《Me and the Moon》全打入「十大中文金曲獎」候選，《報復式浪漫》更奪得五台冠軍，光以歌曲成績而言，馮允謙奪「歌王」的機會可算是最大。
鄭欣宜、Gin Lee 爭「最優秀流行女歌手」
至於女歌手方面，鄭欣宜及Gin Lee最有機會奪得「最優秀流行女歌手」。雖然外界一直封Gin Lee為「港台契女」，但今年她只有一首歌入圍，勝算較低；相反鄭欣宜今年在紅館開了3場個人演唱會，加上有《Glitterfalls》及《恐懼蠶食心靈》等2首5台冠軍歌，令外界都更加睇好鄭欣宜。
環球藝人將出席活動 粉碎杯葛傳言
此外，今年亦有傳未有分到一本羹的環球歌手們將會杯葛《十大》頒獎典禮，但旗下歌手曾比特、石山街、DEZ余宗遙等人確定會出席頒獎典禮，部份歌手更會參與向張國榮和梅艷芳致敬的表演環節，以行動粉碎杯葛傳言。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：中年好聲音、鄭秀文、MIRROR、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins；舞台劇方面更有《大離婚日》！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！