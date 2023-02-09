港姐亞軍許子萱多次失場 終於現身TVB團拜 落嘴頭補黑鑊！

參加2022年香港小姐並獲得亞軍的許子萱（Cecca）當選後是非多多，除咗失落冠軍後疑似鏡頭前黑面，早排仲成日缺席TVB公開活動，俾人鬧爆作為應屆港姐唔盡責，許子萱不但無反省，仲在IG留言反擊：「姊姊這裡不歡迎黑粉，不喜歡的可以滾哦！」許子萱近日有報道指要求提早解除港姐合約，堅決要回復自由身，她今日現身TVB團拜，風騷回應連串是非。