港姐亞軍許子萱多次失場 終於現身TVB團拜 落嘴頭補黑鑊！
許子萱稱會多在TVB出現履行責任
TVB今日（9日）在電視城舉行「新春團拜嘉年華」活動，除了有多位管理層出席之外，還有應屆港姐冠軍林鈺洧、季軍梁超怡、友誼小姐邢慧敏，而最意想不到的是久違出席TVB活動的亞軍許子萱亦有現身！對於近日被指經常缺席公司活動，沒有履行港姐責任，對此她表示好掛住大家，因為之前同公司請假，返去早啲交接做完之後即刻返嚟。對於外界指她冇做好港姐責任，許子萱表示要專注做好每一樣嘢，她已經完成上一份工作，而家可以更加專注去完成港姐職責，並指會多在TVB出現。
許子萱自稱抗壓能力強
有傳許子萱因抵抗不了娛樂圈的壓力，提早同TVB解約，許子萱表示不屬實。她只稱冇乜優點，但抗壓能力都好強。對於有傳她想回復自由身，返內地工作？許子萱指這些都係不屬實。對於一班港姐經常聚會都不見她蹤影，她揚言因為在外地，所以沒有出席，今次回來會與大家多一些聚會。
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另外，日前一班港姐姊妹豪宅聚腳食飯，冠軍林鈺洧都有出現，但許子萱睇相唔見佢出現，令網民覺得許子萱同成班港姐不和，俾「姊妹們」撇低咁話。應屆嘅友誼小姐邢慧敏日前在社交網站發布照片，相中成班港姐去咗陳瑞菱（Reina）嘅豪宅搞聚會，但就唔見許子萱有到場！邢慧敏玩得開心，仲留言寫道：「謝謝Reina和 Auntie 的招待，好吃的雞煲和 BBQ。這個椰子水品牌也是他們家的喔，超好喝！椰奶味道香！眨眼時光過得好快，香港小姐2023即將又來了，但我們永遠都『香港小姐 2022』，願我們友誼長存 。」對於喺許子萱「缺席」下，邢慧敏先嚟祝福友誼，未知係咪另有用意！
許子萱份人清高極不合群 疑當其他佳麗唔係一回事
陳瑞菱生日嗰陣，幾位港姐姊妹都有拍片送祝福，但許子萱則毫無表示，同其他港姐作風好唔同。至於當晚嘅港姐聚會，只見冠軍林鈺洧、最後嘅五強徐麟同陳銘鳳，但就唔見最近事非多多嘅「黑面」亞軍許子萱。除咗「姊妹」生日無祝福，許子萱平時從唔會喺IG分享同其他佳麗的合照，仲多次缺席以港姐身份出席嘅活動，直接撇低班港姐姊妹，由佢地自己分擔TVB大型活動工作。
許子萱失落港姐冠軍表情極唔順超鏡頭前即黑面唔扮野
25歲嘅許子萱參加《2022香港小姐競選》總決賽時，向來係網民心中熱門，但當賽果宣佈許子萱只獲得亞軍，冠軍就落在林鈺洧手上時，許子萱即被鏡頭捕捉到疑似黑面，因失落冠軍而唔忿氣嘅表情。事後許子萱接受傳媒訪問，否認失落冠軍有不忿：「我打算宣布前冇笑容，宣布後先笑，咁個笑容會燦爛啲。老實講我係有少少失望，但唔係所有事都咁完美，呢個係不完美嘅完美。」隨後許子萱即在微博貼多張選美照片，感性發文：「我會繼續帶上最燦爛的笑容，不辜負生命，繼續起舞」。
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