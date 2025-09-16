港姐季軍袁文靜自爆通宵工作18小時 古裝開工照瘋傳 搶先被睇中？
港姐季軍袁文靜近日在社交網分享古裝扮相開工照，引來網民熱烈討論。照片中的袁文靜身穿不同年代古裝，樣子精靈可愛，完全看不出曾通宵達旦工作18小時，網民紛紛留言大讚其古裝扮相驚艷。
18小時馬拉松式拍攝挑戰極限
袁文靜透露這次是為中秋宣傳片拍攝，她嘗試穿了四個不同年代的衣服並用粵語拍攝，從下午1時30分開始化妝，一直拍攝到翌日早上7時30分，足足18小時。雖然工作時間極長，但最終只是製作成1分鐘的宣傳片，她笑言經過今次拍攝，對影視工作者感到無比敬畏。演員加上工作人員全班人馬一共20人左右，整個製作團隊都非常專業。
自嘲成為TVB特種兵適應力強
面對如此高強度的工作，袁文靜展現出驚人的適應力。她自嘲：「可能我之前的人生並不知道辛苦是甚麼意思，不過沒事，港姐之後我已經是TVB特種兵了。」這番話展現了她對演藝工作的積極態度和專業精神。從照片可見，即使經歷了通宵達旦的拍攝，袁文靜的精神狀態依然很好，完全看不出疲憊的痕跡。
網民大讚古裝扮相精靈可愛
袁文靜的古裝扮相一經上載便引來網民熱烈回應，不少人讚她古裝扮相可愛，而且樣子精靈，與現代裝扮展現出不同的魅力。網民紛紛留言表示驚艷，認為她很適合古裝造型，期待她未來在影視作品中的表現。這次古裝扮相也讓大家看到袁文靜的可塑性和演戲潛力。
港姐姊妹情深聚餐載歌載舞
除了工作分享，袁文靜還與其他港姐佳麗關係密切。近日眾佳麗相約飯敍，袁文靜與何詠多在社交網上載聚會照片。袁文靜透露當日她們到了無綫試鏡決定之後的工作，結束後一起晚餐。想不到佳麗們除了飲飲食食，還載歌載舞，她表示：「我們甚至當晚又整整齊齊地跳了一遍決賽的舞蹈，唱了一遍所有表演嘉賓的歌，我們都是自導自演天才。」並揚言：「這個活動應該要持續到我們80歲。」
何詠多不捨離港情真意切
同時，何詠多就抒發不捨之情，她稱：「兩個星期很快就過去了，很傷心我很快就要離開香港了。」這番話讓人感受到港姐佳麗們對香港的深厚感情，以及彼此之間建立的深厚友誼。看來港姐比賽不只是一個選美活動，更讓這群女孩建立了珍貴的友誼，成為她們人生中難忘的回憶。
圖片來源：TVB、袁文靜小紅書、何詠多小紅書資料或影片來源：原文刊於新假期