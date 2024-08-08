港姐華姐夏日鬥派福利 S曲線睇到網民嘩嘩聲 有人忽然升Cup？
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夏日炎炎，有不少美女都爭相著上比堅尼出海，享受陽光與海灘的洗禮，其中就包括兩位前港姐潘明璇、刑慧敏，以及華姐冠軍余思霆，都先後在社交網分享靚相，向網民大派夏日福利！
港姐華姐鬥派夏日福利
潘明璇 出海狂食薯片
現年25歲的潘明璇（Michelle）是2023年落選港姐，雖然在10強止步，但憑著不時在網上大派福利，仍成功收獲不少Fans。一向擁有葫蘆形身材的她，原來十分為食，日前分享夏日出海的靚相，當中竟然見到她拎住一包薯片狂食，仲自爆在船上大嘆Martini。不過相中可以見到她穿著一套比堅尼，側身大騷S曲線，身形依然Fit到漏，睇到網民嘩嘩聲，大讚她火辣又性感！
刑慧敏 忽然升Cup
29歲的刑慧敏（Sharon）是2022年香港小姐競選的「友誼小姐」得主，最近正在佛山拍攝TVB劇集《巨塔之後》。入行前做Model的她擁有175cm的高䠷身形，但曾因面容過瘦而被封「女版袁文傑」，不過從今次她分享的比堅尼靚相中，可以發現她似乎已增磅成功，上圍忽然升Cup，夾出Big爆事業線，又大曬靚背，引來網民紛紛讚好。
余思霆 高難度滑水
華姐冠軍余思霆一向熱愛水上運動，近日她就分享了一輯著高踭鞋和碎花短裙滑水的相和影片，睇到網民驚訝大喊：「好癲」、「會唔會太勁」、「可以參加奧運」、「被演藝事業耽誤咗嘅極限運動員」、「高手高手高高手」等，亦有網民質疑她曬出的相片是AI改圖，余思霆亦有回應叫他去睇片，片中可以見到她真的穿著高踭鞋滑水，而且企得相當穩，不過她就特別叮囑：「小朋友別學呦～」
撰文：東方新地圖片來源：[email protected]、[email protected]、IG@yutingting94