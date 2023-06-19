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港姐2023面試丨高質佳麗參戰第二輪 「翻版曾淑雅」鬥韓風索女！

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《2023香港小姐競選》上周舉行首輪面試，唔少靚女已經畀一眾網友關注同討論，嚟到今日（16日）港姐第二輪面試，仲有好多高質佳麗陸續參戰，一齊睇睇！

《香港小姐2023》第二輪面試佳麗一覽

港姐2023面試丨「翻版曾淑雅」以高取勝

唔少美女陸續嚟到電視城，大方面對鏡頭展現自信一面，其中身高擁1米76、現為香港理工碩士生22歲嘅陳旑（Floina）非常搶鏡，樣貌有幾分似「長腿女神」曾淑雅，陳旑表示由同學提名，去年八月先嚟香港讀書，現在已有香港身份證。

港姐 第二輪面試 22歲嘅陳旑身形高佻。
22歲嘅陳旑身形高佻。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
港姐 第二輪面試
（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

港姐2023面試丨韓風美女Nicole賣萌

27歲Nicole（黎佩琳）報稱是娛樂記者，打扮非常韓風，她透露獲演藝學院老師提名，面對鏡頭相當大方，仲係咁畀心心！

港姐 第二輪面試 27歲Nicole面對鏡頭相當大方，仲係咁畀心心！
27歲Nicole面對鏡頭相當大方，仲係咁畀心心！（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
港姐 第二輪面試 Nicole報稱是娛樂記者。
Nicole報稱是娛樂記者。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

港姐2023面試丨彩色紋身女夠搶眼

來自廣東嘅24歲鄭泳君（Gwen）都係第二輪面試先出現，她以綠色碎花裙現身，但左手上大片彩色紋身非常搶眼，鄭泳君透露紋身係自己設計，代表家人、自己及寵物。

港姐 第二輪面試 24歲鄭泳君Gwen）都係第二輪面試先出現。
24歲鄭泳君（Gwen）都係第二輪面試先出現。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）
港姐 第二輪面試 左手上大片彩色紋身非常搶眼。
左手上大片彩色紋身非常搶眼。（圖片來源：[email protected]娛樂新聞台）

港姐2023面試丨第二輪面試佳麗大方任影

第二輪面試佳麗望落好多都高質，而且十分有自信，讓一眾傳媒拍照。

將來還有什麼演唱會值得留意？

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香港有甚麼週末好去處推介？

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撰文：東方新地圖片來源：[email protected]娛樂新聞台

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