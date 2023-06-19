港姐2023面試丨高質佳麗參戰第二輪 「翻版曾淑雅」鬥韓風索女！
《香港小姐2023》第二輪面試佳麗一覽
港姐2023面試丨「翻版曾淑雅」以高取勝
唔少美女陸續嚟到電視城，大方面對鏡頭展現自信一面，其中身高擁1米76、現為香港理工碩士生22歲嘅陳旑（Floina）非常搶鏡，樣貌有幾分似「長腿女神」曾淑雅，陳旑表示由同學提名，去年八月先嚟香港讀書，現在已有香港身份證。
港姐2023面試丨韓風美女Nicole賣萌
27歲Nicole（黎佩琳）報稱是娛樂記者，打扮非常韓風，她透露獲演藝學院老師提名，面對鏡頭相當大方，仲係咁畀心心！
港姐2023面試丨彩色紋身女夠搶眼
來自廣東嘅24歲鄭泳君（Gwen）都係第二輪面試先出現，她以綠色碎花裙現身，但左手上大片彩色紋身非常搶眼，鄭泳君透露紋身係自己設計，代表家人、自己及寵物。
港姐2023面試丨第二輪面試佳麗大方任影
第二輪面試佳麗望落好多都高質，而且十分有自信，讓一眾傳媒拍照。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
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