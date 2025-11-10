冠軍陳詠詩活動造型被嘲似雜技表演 網民質疑港姐水準直言「顛覆審美認知」
11月9日《莎莎婦女銀袋日》於沙田馬場舉行，應屆港姐包括冠軍陳詠詩、亞軍施宇琪、季軍袁文靜及最上鏡小姐李尹嫣盛裝出席活動。四人身穿粉紅色長裙配襯優雅頭飾亮相，莎莎官方更特別貼出對四人的採訪影片，豈料卻意外引起網民激烈討論。網民對四人的表現和造型評價兩極，更有人直言部分港姐表現令人失望。
陳詠詩頂帽造型被嘲似雜技表演
在莎莎官方發布的採訪影片中，冠軍陳詠詩以誇張的高頂帽造型現身，卻遭到網民無情嘲諷。有網民留言指「冠軍頂帽好似頂住一堆碟，佢要咁樣先同其他人一樣高，雜技表演」，更有人直言「著得最醜樣嘅係冠軍」。不少網民認為陳詠詩的造型選擇失當，高頂帽設計不但未能提升其氣質，反而成為被嘲笑的焦點。網民普遍對冠軍的整體表現感到失望，認為其造型品味有待改善。
施宇琪訪問態度惹爭議
亞軍施宇琪在採訪過程中的表現同樣備受批評，有網民直指「亞軍施宇琪好唔尊重個訪問，唔知佢笑緊咩」。網民認為施宇琪在接受訪問時態度輕佻，笑容時機不當，缺乏應有的專業態度。更有網民對其造型提出質疑，指「亞軍成個look都差，比下去，可能係咁笑容欠奉」，甚至有人注意到「怎麼亞軍的腰圍好像比冠軍粗很多」。整體而言，網民對施宇琪的表現和造型都不甚滿意。
李尹嫣獲網民一致讚賞成最大贏家
相比之下，最上鏡小姐李尹嫣則獲得網民一面倒的好評，成為當日活動的最大贏家。大量網民留言讚賞「最上鏡小姐最得體」、「最靚還是最上鏡果個」、「最上鏡小姐最靚」，更有人表示「仲以為最左邊係冠軍」。網民普遍認為李尹嫣無論在造型選擇、儀態表現還是整體氣質方面都明顯優於其他三位得獎者。季軍袁文靜同樣獲得不少正面評價，網民認為「季軍都OK」、「最左兩個好樣好多」，表現相對穩定。
網民質疑港姐水準直言顛覆審美認知
是次莎莎活動意外成為港姐水準的照妖鏡，網民對冠亞軍的表現普遍感到失望。有網民更直言「香港小姐顛覆咗我對靚嘅認知」、「莎莎啲員工隨時仲靚過呢班香港小姐」，質疑今屆港姐的整體水準。不少網民認為「冠亞軍真係好唔掂，反而最上鏡小姐最靚」，更有人表示「第一二名嗰2個真係唔掂」。網民普遍認為排名與實際表現不符，對港姐選舉的公正性提出質疑，認為最上鏡小姐和季軍的表現明顯優於冠亞軍。
圖片來源：FB@Sasa Hong Kong 莎莎香港、IG@wenjing_yuan98、[email protected]_yy資料或影片來源：原文刊於新假期