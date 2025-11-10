冠軍陳詠詩活動造型被嘲似雜技表演 網民質疑港姐水準直言「顛覆審美認知」

11月9日《莎莎婦女銀袋日》於沙田馬場舉行，應屆港姐包括冠軍陳詠詩、亞軍施宇琪、季軍袁文靜及最上鏡小姐李尹嫣盛裝出席活動。四人身穿粉紅色長裙配襯優雅頭飾亮相，莎莎官方更特別貼出對四人的採訪影片，豈料卻意外引起網民激烈討論。網民對四人的表現和造型評價兩極，更有人直言部分港姐表現令人失望。