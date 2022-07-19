香港小姐2022 | 20位候選佳麗運動裝做瑜伽 4號林子萱大嗌：筋好硬！
候選佳麗性感亮相 重訓做瑜伽Keep Fit
《2022香港小姐》一眾候選佳麗因為疫情關係，未能到日本拍攝外景，改留在香港進行特訓。早前，一眾佳麗穿起性感黑色Bra Top運動服，一起接受機械重訓和瑜伽訓練，訓練過程十分吸睛。在瑜伽課程中，當然不乏拉筋和一字馬的訓練，不少候選佳麗在拉筋的時候都忍不住大叫，表示自己筋太硬！
林子萱筋最硬
其中4號候選佳麗林子萱在接受訪問時，笑言自己應該是全班成績最差、筋最硬的一人。她表示會多拉筋，希望對塑造身形會更有幫助。在旁的1號候選佳麗徐麟亦用唔鹹唔淡的廣東話，表示雖然動作看起來十分簡單，但要做出標準的動作就要好難。
「連詩雅師妹」邢慧敏自爆自己從不節食
此外，某幾位候選佳麗在接受訪問的時候，竟然自爆從來不需要節食修身。當中11號候選佳麗馮家敏更表示自己回港之後一直沒有做運動，而且沒有刻意節食，表示只會維持一定的食量來維持新陳代謝。身形為20位佳麗中最高挑、瘦削的「連詩雅師妹」邢慧敏，在訪問中直言自己未曾刻意去節食，只有多吃蛋白質和清淡的菜色去維持身形。
網民大起底 候選佳麗大量IG泳衣照曝光！
今年2022年一眾候選佳麗個個惹火，不少佳麗更在個人的社交網站上傳了自己的泳衣照。
美貌與智慧並重 連港大博士、實習醫生都有！
一眾候選佳麗除了身形惹火、外貌姣好之外，今年亦有幾位學霸港姐參選，其中更有港大博士、實習醫生和獲牛津劍橋取錄讀MBA的學霸們參賽，認真厲害。
25歲「爆炸頭」Astrid 港大博士生勁有自信
25歲Astrid徐麟早前爆炸頭造型被封「女版曾比特」，日前她見傳媒時拉直頭髮，有網民表示撞樣陳茵媺加李美鳳。Astrid事前因髮型出眾備受關注，被問到自信從何而來敢於爆炸頭示人，她表示自己於香港大學公共管理專業讀緊博士，而且向來有自信喜歡與人比較，所以參選港姐。有自信的她就算出場時仆親亦都笑面迎人，又表示自己會努力學廣東話。
25歲Chole張光怡被封「麥明詩2.0」 實習醫生照參選
25歲Chole張光怡是一名實習醫生﹐她透露已於7月1日完成實習，所以參選港姐不會影響學業，她亦表示自己不會放棄醫生身份，家人亦支持她暫時放下醫生資格決定。另外有消息指她家底豐厚，被封「麥明詩2.0」，她只回應每個人都有不同背景，會努力做好自己。
25歲4號佳麗許子萱未決定讀牛津定劍橋
現年25歲的海外佳麗4號許子萱身形出眾，翻查她的IG亦是「有料」之人，不時大方晒福利照。原來也是為學霸一名，她上周與一眾候選佳麗會見傳媒時，自爆畢業於美國密歇根大學（University of Michigan）安娜堡商學院，主修金融和戰略管理。畢業後，於紐約美國銀行擔任投行分析師，修讀工商管理的她更透露獲牛津及劍橋大學同時取錄MBA課程。她表示如果參選有好成績，會考慮延遲修讀MBA課程，但仍未決定讀哪一間大學。
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