港姐2023｜陪跑港姐逐個捉 有位23歲佳麗一出場即令記者大聲叫「嘩」
23歲KK被記者大叫小妹妹
23歲的KK一出場隨即令全場記者忍不住大呼「嘩」，成為全日焦點人物之一，外形和身材似足小妹妹的她以一身輕便街坊裝出席，今日原來是她第一次來面試。她更對住鏡頭大擺可愛韓式心心甫士，確實是好可愛，不過如果是作為港姐候選佳麗未免太過牽強。
Stacy一臉暗瘡超驚嚇
現年25歲的Stacy以一身黑色密實裝束現身，相較於較為進取的佳麗已明顯失去優勢沒太大睇頭，再加上一臉暗瘡和面油泛光的臉頰，在閃光燈之下更加表露無遺，大大減分。
Kiti密實得滯冇嘢睇
現年23歲的Kiti透露自己來自成都，雖然千里迢迢來港參選，但卻以一身黑色密實外套冚到實一實毫無睇頭，建議下屆再努力！
Mable黑面零表情
現年26歲的Mable以一身黑色低胸吊帶背心和長褲現身，但未知是否太緊張的緣故竟然全程黑面一點笑容也沒有，輸晒！
Bella文青Look似學生
Bella以一身文青風格的米色鬆身裙現身，面對傳媒的種種提問都一頭霧水，原來是因為聽不懂廣東話，不過記者一轉普通話即聽得明。
Margo打扮太老土
Margo以一身黑白背心長裙現身，大方向傳媒派心心，而且亦毫不吝嗇自己甜美的笑容，可惜老土妝髮累事，令她今日的外形大大減分。
將來還有什麼演唱會值得留意？
有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：Alan Walker、ONE OK ROCK、太妍、鄭容和、Sam Smith、中年好聲音、鄭秀文、容祖兒、Space Music Festival、張學友、李克勤、Twins、久石讓、瘦子、羅志祥！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer，以及12子合體MIRROR演唱會！
小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！小編為你整合了2023香港演唱會+搶飛攻略一覽，包含各演唱會優先購票日期、公開售票日期、門票價錢、座位表等，想搶飛粉絲必定要留意！有不少歌手宣布舉辦演唱會，例如：溫拿、周國賢x麥浚龍、太妍、鄭容和、鄭秀文、容祖兒、張學友、Twins、久石讓！Mirror各成員會舉行個人演唱會，包括：Edan、AK、姜濤、Anson Lo、Ian、Jer、Jeremy李駿傑，以及12子合體MIRROR演唱會！
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