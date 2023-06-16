港姐2023

港姐2023｜陪跑港姐逐個捉 有位23歲佳麗一出場即令記者大聲叫「嘩」

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《2023香港小姐競選》今日（16日）在TVB將軍澳電視城舉行次輪面試，合共有50位佳麗現身會晤傳媒，質素比起首輪面試明顯高了不少，當中有不少大熱人選都有入圍，盛裝現身大展美好身段，但同時亦有部份佳麗明顯被比下去，只能淪為陪跑份子。

23歲KK被記者大叫小妹妹

23歲的KK一出場隨即令全場記者忍不住大呼「嘩」，成為全日焦點人物之一，外形和身材似足小妹妹的她以一身輕便街坊裝出席，今日原來是她第一次來面試。她更對住鏡頭大擺可愛韓式心心甫士，確實是好可愛，不過如果是作為港姐候選佳麗未免太過牽強。

港姐2023 以為是哪位小妹妹誤闖面試現場。
記者們以為是哪位小妹妹誤闖面試現場。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
港姐2023 她表示自己已經23歲。
不過KK表示自己已經23歲。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）

Stacy一臉暗瘡超驚嚇

現年25歲的Stacy以一身黑色密實裝束現身，相較於較為進取的佳麗已明顯失去優勢沒太大睇頭，再加上一臉暗瘡和面油泛光的臉頰，在閃光燈之下更加表露無遺，大大減分。

港姐2023 一臉暗瘡和面油泛光的臉頰勁趕客。
Stacy一臉暗瘡和面油泛光的臉頰勁趕客。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
港姐2023 打扮亦太密實毫無睇頭。
打扮亦太密實毫無睇頭。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）

Kiti密實得滯冇嘢睇

現年23歲的Kiti透露自己來自成都，雖然千里迢迢來港參選，但卻以一身黑色密實外套冚到實一實毫無睇頭，建議下屆再努力！

港姐2023 來自成都的佳麗。
來自成都的佳麗Kiti。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
港姐2023 冇嘢睇！
冇嘢睇！（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）

Mable黑面零表情

現年26歲的Mable以一身黑色低胸吊帶背心和長褲現身，但未知是否太緊張的緣故竟然全程黑面一點笑容也沒有，輸晒！

港姐2023 Mable全程零笑容。
Mable全程零笑容。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
港姐2023
（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）

Bella文青Look似學生

Bella以一身文青風格的米色鬆身裙現身，面對傳媒的種種提問都一頭霧水，原來是因為聽不懂廣東話，不過記者一轉普通話即聽得明。

港姐2023 文青扮相似足學生妹。
Bella文青扮相似足學生妹。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
港姐2023 造型太過普通，難以令人留下深刻印象！
造型太過普通，難以令人留下深刻印象！（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）

Margo打扮太老土

Margo以一身黑白背心長裙現身，大方向傳媒派心心，而且亦毫不吝嗇自己甜美的笑容，可惜老土妝髮累事，令她今日的外形大大減分。

港姐2023 Margo以一身黑白背心長裙現身，好有《一舞傾城》feel。
Margo以一身黑白背心長裙現身，好有《一舞傾城》feel。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）
港姐2023 不過她好有自信。
不過她好有自信。（圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖）

將來還有什麼演唱會值得留意？

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撰文：東方新地圖片來源：TVB娛樂新聞台影片截圖

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