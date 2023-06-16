港姐2023｜陪跑港姐逐個捉 有位23歲佳麗一出場即令記者大聲叫「嘩」

《2023香港小姐競選》今日（16日）在TVB將軍澳電視城舉行次輪面試，合共有50位佳麗現身會晤傳媒，質素比起首輪面試明顯高了不少，當中有不少大熱人選都有入圍，盛裝現身大展美好身段，但同時亦有部份佳麗明顯被比下去，只能淪為陪跑份子。