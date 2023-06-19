港姐2023｜26歲佳麗拍片指參選係最荒謬嘅事 仲爆拎冠軍TVB迫要簽5年約

無綫（TVB）年度盛事《港姐2023》日前（16日）舉行第二輪面試，50位佳麗現身會晤傳媒。其中一位在深圳長大的26歲佳麗Mable於次輪面試止步，她昨日（18日）於小紅書爆料，表明自己是郭晉安家姐提名外，更直指「2023年做過最荒謬的事就是參選港姐」。