港姐2023｜26歲佳麗拍片指參選係最荒謬嘅事 仲爆拎冠軍TVB迫要簽5年約
郭晉安家姐提名參選 朋友問係咪得罪咗記者
Mable以「人群中小透明」來形容自己，再貼出首輪面試的照片寫上：「2023年做過最荒謬的事–參選港姐，感謝荒謬的自己。因為港媒拍的沒有一張好看的，所以我P了一下我自己。還有人問我是不是得罪記者了，為什麼兩次都放我不睜眼的圖…」然後她又感謝契媽提名，亦即是郭晉安的家姐。Mable透露對方一路以來的支持和鼓勵也記在心中：「我一直很嚮往成為她這樣的人，香港優秀的女企業家，還是一名藝術家。也很感謝身邊的家人朋友一直支持我，給我出謀劃策。」
自稱透明人 坦承唔夠靚
她續說本來是陪朋友報名參加，沒想到還有機會晉身第二輪面試：「雖然基本上我參選都是透明人，但將自己置身於公眾，接受別人對你的評判，還有朋友的背後的議論並非是件容易的事。有人說我長的很普通，我確實承認我長得沒有很漂亮。我有很多不完美的地方，但我何必要變得很完美？無論一個人有多完美，都會被找出一些缺點，更何必用別人的評價去懲罰自己？所以也很感謝自己的荒謬和勇氣。」
經過港姐面試後，Mable見識了很多優秀的人，亦愈來愈清楚自己想成為怎樣的人：「來了香港之後，不斷走出舒適區，正在做很多荒謬的事情，努力成為更好的自己。這個世界最大的監獄其實是自己的大腦，所以不要給自己設限。」
再爆大鑊拎冠軍要簽5年約
不少網民留言問Mable有否入圍第三輪，她留言回覆：「進到第二輪，止步第三輪」，隨後更愈爆愈多，先爆有30人晉身第三輪面試，再指有很多佳麗因為合約年期而感到猶豫：「要看拿到什麼名次，才決定時間的長短…就是拿了冠軍啥的就5年，然後進第二輪至少是6個月」。
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