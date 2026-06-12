26歲工展小姐三料冠軍棄選港姐背後原因曝光 疑遭前男友公開指控「一腳踏兩船」
劉爾穎缺席港姐面試即日轉戰雀會打牌
《2026香港小姐競選》第二輪面試於6月10日舉行，47位佳麗悉數到場爭取入圍機會，唯獨被視為大熱人選的劉爾穎未有現身。據了解，Helen本來對入行抱有極大熱誠，但在閱讀TVB合約內容後，反覆思量下認為這條路未必適合自己，最終決定放棄參選。更戲劇性的是，就在一眾佳麗於電視台內接受面試之際，Helen卻相約一班朋友到雀會消遣，以打麻雀取代選美舞台，態度相當瀟灑。
疑似前男友網上爆料指控Helen一腳踏兩船
禍不單行的劉爾穎，同時面對感情風波。網上流傳一篇疑似其前男友的爆料文章，當事人聲稱與Helen交往3年，自問對她照顧有加，「平時車出車入禮物驚喜乜都有，九月份出第一份份糧都第一時間都即刻同佢慶祝」。然而某日他突然收到Helen「另一位男友」發來的語音短訊，對方直接表明身份並要求他不要再聯絡Helen。疑似前男友更憤怒表示：「前幾日由中環車你返馬鞍山送到你返屋企，你話攰想唞吓，點知原來過兩個鐘你就去搵你個新男朋友。」他控訴Helen由始至終未曾正式提出分手，質問對方「有冇尊重過我哋呢段關係」。
選美常客一年參加4個比賽風頭一時無兩
現年26歲的劉爾穎畢業於理工大學時裝設計系，其後晉身模特兒行列，同時熱衷於選美活動。單在2024年內，她便先後參加了《國際超級模等兒大賽2024》、《地球小姐選美大賽香港區選拔賽》、《Miss IMX車模大賽》及《第58屆工展小姐選舉》共4個比賽，更在工展小姐選舉中一舉奪得三料冠軍，風頭一時無兩。她的社交平台上經常分享行山、游水、跳舞等陽光活動照片，加上模特兒工作中的性感造型，吸引大量粉絲追蹤，今次獲港姐冠軍陳庭欣親自提名參選港姐，一度被視為奪冠熱門人選。
網民熱議Helen棄選兼感情風波兩極反應明顯
事件曝光後隨即引起網民熱烈討論，不少人對Helen放棄港姐感到惋惜，認為以她的條件絕對有力爭冠，「咁靚女唔選港姐真係嘥咗」、「有陳庭欣提名都唔去，一定有原因」。但亦有網民將焦點放在感情爆料上，認為疑似前男友的控訴內容詳盡具體，「拍咗3年拖都可以咁樣收場，真係好心寒」、「連正式分手都冇講過，太過分」。不過亦有人持保留態度，指出網上爆料真假難辨，「單方面講法唔可以盡信」，認為應該等待當事人親自回應再作定論。