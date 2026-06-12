26歲工展小姐三料冠軍棄選港姐背後原因曝光 疑遭前男友公開指控「一腳踏兩船」

《2026香港小姐競選》前日進行第二輪面試，由港姐冠軍陳庭欣提名、曾奪工展小姐三料冠軍的26歲劉爾穎（Helen）卻全程缺席，事後更被揭發她當日轉戰雀會打四方城。更令人震驚的是，網上同時流傳疑似前男友的爆料長文，指控她拍拖期間一腳踏兩船，令這位選美常客瞬間成為輿論風暴中心。