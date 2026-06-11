港姐2026｜大熱李澤欣機智對答最搶鏡 百萬網紅溫思婷被問1問題 驚到即場口窒
李澤欣自信回應大熱身份卻被指下圍豐滿
24歲的李澤欣以香港中文大學碩士畢業生身份亮相，自我介紹時展現十足自信，表示自己有兩個夢想：「一個就係演員，第二個就係太空人」，更以香港首位女太空人作為勵志例子，稱「既然佢身為三個小朋友嘅媽媽都夠膽坐火箭上太空，而我淨係需要坐車嚟TVB」。被問到作為大熱有何優勢時，她強調自己是土生土長香港人，對語言和環境有獨特優勢，能給觀眾親切感。不過穿上泳裝亮相時，她的下圍較為豐滿，身材成為評審私下討論的焦點。面對網民提問泳裝上下顏色不同是否刻意設計，她機智回應：「其實呢度係兩套衫嚟嘅，但我覺得既然喺我身上就應該係我嚟定義佢係唯一一套」，展現出色的臨場反應。
樂易玲直言對佳麗廣東話水平感到失望
評審團主席樂易玲在直播中透露有意選出12位佳麗進入決賽，預告競爭非常激烈，但同時對部分參賽者未能掌握廣東話感到失望。來自越南的鄭文雅面試表現未如理想，樂易玲對她似乎沒多大興趣，草草結束面試環節。被發現鎖骨有紋身的王奕菲，面試時紋身已被遮蓋，她坦言廣東話仍未達標但有動力學習，自稱能聽懂約九成廣東話。樂易玲對她的評價是「欣賞佢廣東話有進步」，但語氣中仍帶有保留。「華姐冠軍」符冬鈺及「華姐季軍」陳梓穎則憑比賽經驗獲得評審青睞，其中陳梓穎以紅色泳裝搶鏡，樂易玲指她今次表現令評審另眼相看。
溫思婷被追問性感泳裝照片時口窒窒難以招架
擁有過百萬粉絲的網紅溫思婷以黑白泳裝亮相，自我介紹時坦言「粵語好困難」，並再度示範以音標學習的「蕃茄醬牛腩麵」。然而面試的高潮在於樂易玲就其社交平台上大量性感泳裝私照進行追問，溫思婷明顯招架不住，口窒窒地解釋稱是到外地旅遊時拍下的照片，提到「因為我鍾意去泰國、意大利⋯⋯所以大部分都係泳池或者海邊」，試圖將性感照片歸因於旅遊需要，但回應明顯欠缺說服力。她早前透露大學時期曾兼職平面模特兒，加上近期有雜誌曝光其大量泳裝照，令這個話題成為整場面試最受關注的環節。
譚雅文六塊腹肌搶鏡袁文慧豪言選到25歲
除了大熱佳麗外，多位參賽者的表現同樣令人印象深刻。譚雅文以藍色泳裝亮相，展現完美六塊腹肌，配合173公分身高，外型非常搶鏡。20歲的袁文慧身兼演員及模特兒，被樂易玲指妝容比實際年齡成熟，她笑言卸妝後似「𡃁妹」，更霸氣宣言「今年選不到會繼續選到25歲」，若落選會考慮報讀藝員訓練班。譚可兒則與林夏薇有幾分神似，被樂易玲形容為「周身刀」，她透露去年參選是「緣份未到」，期間完成碩士課程並成功報讀博士，學歷與外貌兼備。莫家盈的泳裝造型被形容似茉莉公主，更被網民指似朱千雪，她對此感到開心，稱很欣賞對方。
網民熱議佳麗質素兩極化有人讚有人彈
面試直播引發網民熱烈討論，不少人對佳麗們的廣東話水平感到擔憂。有網民留言「選港姐連廣東話都唔識講，不如改名叫國際小姐」、「李澤欣個答法好聰明，EQ高」，亦有人針對溫思婷的表現評論「百萬粉絲都救唔到佢口才」、「性感照都係自己post嘅，點解被問到就口窒窒」。對於譚雅文的六塊腹肌，網民則大讚「終於有個健康美嘅佳麗」。整體而言，網民對今屆港姐的評價呈現兩極化，有人認為佳麗質素參差，亦有人期待決賽12強的最終名單。