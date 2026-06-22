落選港姐溫思婷拍片自嘲 重演「番茄醬牛腩麵」經典一幕 素顏上鏡成焦點

25歲百萬網紅溫思婷早前參加《2026香港小姐競選》泳裝面試，一句「番茄醬，牛腩麵」令她瞬間爆紅網絡，連美籍港人棟篤笑藝人歐陽萬成都忍不住拍片惡搞模仿。雖然最終因分數不足落選，但溫思婷近日主動拍片還原面試現場，淡妝造型更意外獲得網民一致好評。