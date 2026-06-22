落選港姐溫思婷拍片自嘲 重演「番茄醬牛腩麵」經典一幕 素顏上鏡成焦點
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25歲百萬網紅溫思婷早前參加《2026香港小姐競選》泳裝面試，一句「番茄醬，牛腩麵」令她瞬間爆紅網絡，連美籍港人棟篤笑藝人歐陽萬成都忍不住拍片惡搞模仿。雖然最終因分數不足落選，但溫思婷近日主動拍片還原面試現場，淡妝造型更意外獲得網民一致好評。
溫思婷拍片重演番茄醬牛腩麵面試經典
溫思婷在社交平台上載短片，坦言完全沒想過自己的面試片段會熱爆全網。片中她身穿低胸貼身小背心，以接近素顏的淡妝示人，重新演繹當日的自我介紹環節。她用廣東話說道：「大家好，我係溫思婷。今年25歲，依家喺香港工作，做緊金融行業。我最鍾意旅遊、跳舞，依家最鍾意學習粵語。粵語好難，但我會加油㗎，請大家多多指教！」最後當然不忘重現經典——「番茄醬，牛腩麵！」相比面試當日，她的粵語發音明顯進步不少。
歐陽萬成惡搞模仿令話題度再升溫
溫思婷在港姐泳裝面試中嘗試讀出粵語9音「番茄醬，牛腩麵」的片段在網上瘋傳後，美籍港人棟篤笑藝人歐陽萬成（Jimmy O. Yang）隨即拍片模仿惡搞，令事件話題度進一步升溫。歐陽萬成本身以搞笑見稱，他的加入令溫思婷的知名度由本地擴展至海外華人圈子，間接為她帶來大量新粉絲關注。
溫思婷港姐落選背後曾被指翻版古佩玲
溫思婷擁有過百萬粉絲的網紅身份，參加港姐時已備受關注。她在第一輪面試時曾被指是「翻版古佩玲」，第二輪面試更被問到有網民質疑她疑似整容，她當時淡定回應：「沒有。」雖然她在泳裝環節中表現令人印象深刻，勇氣可嘉，但評判最終認為她的分數未達晉級門檻，令她遺憾止步於12強之外。
網民對溫思婷粵語水平評價兩極但讚淡妝順眼
影片曝光後隨即引來大批網民熱烈討論，反應兩極分明。有網民留言大讚她態度積極：「加油，粵語真係好難」、「願意俾心機學習粵語的人，都respect！睇得出好努力學習粵語9聲調，值得稱讚及鼓勵」；但亦有網民認為既然打算參選港姐，就應該先學好廣東話，「你要是早就準備好了參選，粵語應該會很流利，就算不流利，也不會說成這樣。」不過在妝容方面，網民幾乎一面倒讚好，紛紛留言「你呢個樣靚好多」、「淡妝順眼自然好多」，認為她一改以往被指「網紅樣」的強烈妝感後反而更加吸引。
圖片來源：TVB、IG@wencysiii資料或影片來源：原文刊於新假期