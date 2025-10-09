港鐵借錢男呃遍全港！少女被騙$370一日人工｜網民怒揭行騙地圖：荃灣屯門都有佢份！
美孚站上演呃錢戲碼 鎖匙唔見手機冇電
事發在美孚地鐵站，一名身穿藍白間條裇衫、腳踏拖鞋的中年男子主動接近事主，並上演一場「七情上面」的戲碼。他聲稱自己從天水圍遠道而來，卻「發現條鎖匙留咗喺東涌 要即刻返去拎返 但係佢冇錢手機又冇電」，更謊稱在街上被人無故「問候」，極力營造自己孤立無援的可憐形象。當時事主正值情緒低落，對騙徒產生了「同病相憐」的錯覺，一時心軟下便將自己一日的兼職薪金$370全數借出。
事主心碎Threads發文 拒絕好心人捐款
為了讓事主完全放下戒心，該名騙徒更主動提供一個電話號碼，並承諾當晚10時35分就會致電還款。然而，當事主嘗試撥打該號碼時，卻發現是空號，才驚覺自己墮入騙局。她事後在社交平台Threads上發文，慨嘆「小朋友既錢都呃有冇人性」，並只能以「$370 當買個教訓」來安慰自己。帖文引來大量網民關心，不少人表示願意轉帳給她，但事主堅決拒絕，並回應指「多謝你地令我感受到香港人嘅善良，但係我唔可以收你地錢，因為真金白銀買返黎嘅教訓係最寶貴嘅！」，並表示已報警備案，以免再有下一個受害者。
網民踢爆借錢男慣犯 呃錢足跡遍佈港九
這篇帖文發布後，留言區竟湧現大量網民指認，稱自己也曾被同一名男子以類近手法行騙，才揭發他原來是騙案慣犯。根據網民提供的線索，該名騙徒的行騙足跡遍佈全港，除了美孚，還經常在荃灣、太古、彩虹、奧運、柴灣、沙田圍及屯門等多區出沒。更有網民分享更驚險的經歷，表示曾在地鐵車廂內察覺該男子眼神有異，懷疑他想偷取自己後褲袋的銀包，幸好及時提高警覺才力保不失，呼籲大眾要多加提防。
留言區反應兩極 斥責騙徒耗盡善良
事件引起網民激烈討論，反應相當兩極。大批網民同情事主的遭遇，並痛斥騙徒的行為，直言「善良被這種人耗盡」。不過，也有部分網民認為事主過於天真，留言指「哈？呢種藉口20年前就有啦，同事叫你都未必借，三唔識七都肯借，你真系菩薩再世」。亦有網民感慨現今社會騙子太多，令人與人之間失去信任，「人本善出生入世，但現今騙子多，連朋友，親友都會騙自己，所以人变得冷漠」。更有網民提供自保方法：「凡遇到嘅，女就大叫非禮、男就大叫搶野，佢哋就會走」。