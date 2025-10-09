港鐵借錢男呃遍全港！少女被騙$370一日人工｜網民怒揭行騙地圖：荃灣屯門都有佢份！

近期社交平台一則帖文引起熱議，一名少女在美孚港鐵站內，遇上一名男子聲稱急需用錢，出於善心借出$370後，對方竟從此人間蒸發，慘失一日兼職人工。當她將經歷分享至網上後，竟發現這名「借錢男」原來是橫行全港的慣犯，事件的發展完全超乎想像，究竟他是如何博取同情的呢？