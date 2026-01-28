游嘉欣睇BLACKPINK一句話惹爭議 孔德賢5字留言被指暗寸即澄清
游嘉欣一句話意外觸動網民神經
游嘉欣日前在Instagram分享觀看BLACKPINK《Deadline》香港站演唱會嘅體驗，相中見佢在場館外嘅佈景板前開心打卡，表現十分興奮。佢亦貼出多段現場表演片段，並配文寫道「Blackpink淨化眼睛，仲發現咗好多未聽過嘅歌」。游嘉欣嘅原意可能只係分享睇騷嘅喜悅，但當中一句「仲發現咗好多未聽過嘅歌」卻意外觸動咗網民神經，在門票被秒殺、一票難求嘅情況下，呢句話被解讀為佢根本唔熟悉BLACKPINK嘅歌曲，純粹為咗打卡先入場。
孔德賢5字留言被指暗寸同事
最令人震驚嘅係，連同台藝人孔德賢都在帖文下留言「識幾多首歌？」，在群情洶湧下被網民解讀為「寸爆」游嘉欣，令場面更加尷尬。呢個5字留言即時成為焦點，網民紛紛質疑孔德賢係咪故意串爆同事。
網民狂轟游嘉欣係偽粉浪費門票
帖文一出隨即引來負評如潮，不少Blink湧入留言區洗版，斥責佢係「偽粉」。網民留言包括「做吓功課啦」、「就係多得你呢啲跟風，搞到真正想睇嘅人買唔到飛」、「連歌都未聽過學人入去睇」等，質疑佢浪費咗寶貴嘅門票。有網民更加直接話「一首都唔識跟風睇」，認為佢純粹為咗湊熱鬧先去睇演唱會，對真正嘅粉絲唔公平。
理性網民力撐游嘉欣有權睇演唱會
雖然負評不斷，但亦有理性網民力撐游嘉欣，認為演唱會本來就係大眾娛樂，即使唔係死忠粉絲亦有權利購票入場。支持者反擊道「佢有話佢係fans咩？未聽過唔比睇演唱會？」、「睇留言先知原來睇演唱會要考試先有資格入」、「去餐廳食飯係咪要知曬每樣餸點整先入得去食？」有網民更加話「有乜問題？有錢買到飛入去瞓覺都得啦，吹咩？」，認為網絡欺凌大可不必。
孔德賢澄清立場稱開心咪得囉
面對網民嘅質疑，孔德賢其後在留言區回應粉絲查詢，當有人問佢「而家未聽過black pink嘅歌就唔可以入去睇演唱會㗎咩？」時，佢回覆「當然唔係🤪」。當再有網民質疑佢價值觀有問題時，孔德賢進一步解釋「我有時去睇演唱會都唔係好熟架，開心咪得囉有咩所謂☺️」。