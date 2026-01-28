游嘉欣睇BLACKPINK一句話惹爭議 孔德賢5字留言被指暗寸即澄清

TVB小花游嘉欣睇BLACKPINK演唱會後在社交平台分享心得，豈料一句「仲發現咗好多未聽過嘅歌」竟然引爆網民怒火，被狂轟係跟風假粉絲浪費門票。最尷尬嘅係，連同事孔德賢都忍唔住留言「識幾多首歌？」，被網民解讀為當面寸爆游嘉欣，令事件越演越烈，之後孔德賢再回應fans即表立場！