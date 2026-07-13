26歲游嘉欣慳妹突然富貴 戴10萬手鏈引關注 親自回應一句話霸氣滅火
游嘉欣全身六位數名牌赴美睇世界盃
從游嘉欣近期社交平台貼文可見，她的生活質素明顯「大升級」。除了飛往美國觀賞世界盃賽事外，日常穿搭更由鄰家少女風突變為名牌掛身，Hermès、LV、Miu Miu、CHANEL、Gucci等品牌由頭到腳一應俱全。當中最矚目的是她右手配戴的一條Van Cleef & Arpels手鏈，價值接近100,000港元，全身上下總值輕鬆突破六位數。她更在與BLACKPINK成員Lisa同款的景點打卡留影，盛裝出入高級餐廳，生活之寫意與過往慳家形象形成極大反差。
游游霸氣回應質疑強調靠自己能力負擔
面對網民質疑「突然富貴」甚至暗示與男人有關，游嘉欣罕有地親自連環回覆留言，展現超高EQ。她直言：「衣着打扮係我個人嘅選擇，中意想要有能力負擔咪買，唔一定吓吓都要關男人事嘅！」她進一步解釋：「因為靚所以買，買咗就要着，着咗就梗係要影相，呢啲嘢又唔使去到富貴先可以買嘅，正常有工作勞動都買得起。」對於有人質疑TVB人工不足以支撐如此消費，她氣定神閒回應：「返咗咁耐工，都係睇下捨唔捨得用姐，除咗返工，人生都要享受一下嘅。」
昔日慳到連冷氣都無裝如今名牌滿身
游嘉欣入行前住屋邨，曾自爆為省錢儲蓄，家中冷氣機位長期空置，甚至連Wi-Fi都無安裝，打風落雨時雨水更會從冷氣機位漏入屋內。她亦曾公開表示從不追求名牌，認為用紙袋已經好方便，希望「慳得就慳」。她當年獲邀演出節目《電競王》入行，其後參加《#後生仔傾吓偈》漸為人熟悉，近年獲公司力捧，曾參演《香港愛情故事》、《青春不要臉》、《你好，我的大夫》及《羅密歐與祝英台》等劇集，更在《萬千星輝頒獎典禮2023》中榮獲「最具潛質新人」獎項。隨着她參演的《非份之罪》及《夫妻的博弈》相繼播出並獲讚演技進步，宣告正式「解凍」復出。
網民反應兩極有人力撐有人狠批品味差
事件曝光後網民反應兩極化，有人留言狠酸：「恭喜升level」、「驚死你睇唔到，張張相都曬」，更有人批評她穿搭品味似「羅湖商業城」，指她與同公司的郭柏妍企埋一齊「完全被比下去」。不過亦有大批粉絲力撐游嘉欣，認為她靠自己努力工作多年，有能力消費屬個人自由。對於被踩無品味，游嘉欣亦大方回應：「唔同類型嘅風格，我都鍾意嘗試，可能今次唔係你鍾意嘅類型，不過青菜蘿蔔各有所好，多嘗試都未必係唔好。」