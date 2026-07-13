26歲游嘉欣慳妹突然富貴 戴10萬手鏈引關注 親自回應一句話霸氣滅火

26歲無綫小花游嘉欣向來以「慳妹」形象深入民心，曾自爆家中連冷氣機都無裝，出門寧用紙袋代替名牌手袋。然而近期她社交平台上的貼文卻判若兩人——全身名牌、出入米芝蓮餐廳、飛赴美國睇世界盃，手上更戴着價值近10萬港元的手鏈，網民直接封她做「行走的廣東道」，質疑聲浪隨即湧至。