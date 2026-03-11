26歲女神游嘉欣突晒17歲清純舊照 一個明顯變化意外引網民熱議
26歲無綫小花游嘉欣昨日突然在社交平台晒出一系列17歲至20歲的青澀舊照，當中包括與好友同遊西藏的珍貴回憶，照片中的她淺色頭髮造型清新脫俗，與現在的形象形成強烈對比。粉絲們紛紛留言大讚她當時已經十分貌美，甚至認為青澀感更添魅力，這次懷舊晒照瞬間引起網民熱烈討論。
游嘉欣突晒青春舊照引回憶殺
游嘉欣在個人社交平台上載多張17歲至20歲期間的生活照，並配文寫道「17-20歲嘅我，充滿咗好多回憶，不知不覺都長大咗好多」。照片中可見她當時留著淺色頭髮，臉上帶著青澀稚氣，與現在成熟的螢幕形象截然不同。其中最令人印象深刻的是她與摯友們同遊西藏的旅行照片，背景是壯麗的高原風光，而她則以清純自然的造型入鏡。
游嘉欣感慨青春歲月難忘
在貼文中，游嘉欣特別提到與好友們的旅遊經歷，她寫道「和摯友們看過的世界，是畢生難忘的景色！」字裡行間流露出對青春歲月的懷念之情。這些舊照記錄了她在2018年入行前的青春時光，當時她還是一名大學二年級學生，被無綫電視助導發掘後才正式踏入演藝圈。從照片可以看出，即使在入行前她已經擁有清秀的外貌和獨特的氣質。
網民大讚游嘉欣青澀美貌不變
貼文一出立即吸引大批粉絲留言回應，不少網民都大讚游嘉欣當時已經十分貌美，與現在的樣貌沒有太大分別。有粉絲留言表示「根本冇變過，一樣咁靚」、「青澀感好吸引」、「淺色頭髮好適合你」。更有網民認為她17歲時的青澀感和稚氣反而更添魅力，展現出不同於現在成熟形象的另一種美態。這次懷舊晒照成功勾起不少人的回憶殺，證明她的美貌確實經得起時間考驗。
