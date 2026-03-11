26歲女神游嘉欣突晒17歲清純舊照 一個明顯變化意外引網民熱議

26歲無綫小花游嘉欣昨日突然在社交平台晒出一系列17歲至20歲的青澀舊照，當中包括與好友同遊西藏的珍貴回憶，照片中的她淺色頭髮造型清新脫俗，與現在的形象形成強烈對比。粉絲們紛紛留言大讚她當時已經十分貌美，甚至認為青澀感更添魅力，這次懷舊晒照瞬間引起網民熱烈討論。