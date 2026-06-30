非份之罪｜游嘉欣戴祖儀演無證姐妹 Elsa一場戲令觀眾催淚
游嘉欣戴祖儀演活無證姐妹互相守護令人動容
劇中康嘉儀與康嘉嵐自小在父親康力（吳啟華飾演）的嚴厲家規下成長，因為母親白美雅（貝安琪飾演）和兩姊妹均無香港身份證，一家人長期活在隨時被揭穿的恐懼中。嘉嵐性格愛自由，偷偷帶妹妹嘉儀去酒吧玩樂，遇上警察查毒品時兩人驚險逃脫，這場戲充分展現了姐妹之間的默契與信任。游嘉欣在訪問中曾表示，在吳啟華面前很快便能投入父女戲份，而她與戴祖儀的姐妹互動更是自然流露，從嘉儀被姐姐騙開房門到後來為姐姐拼命查案，情感層次分明。現實中游嘉欣與戴祖儀相差5歲，但二人在鏡頭前的化學反應令觀眾完全相信她們就是從小相依為命的親姐妹。
嘉嵐失蹤後嘉儀展現驚人勇氣獨自追兇
嘉嵐離家出走後音訊全無，直至新聞報道出現無面女屍案，嘉儀的世界徹底崩塌。游嘉欣將嘉儀從擔憂、焦慮到決心追查真相的情緒轉變演繹得層次分明，她瞞着父母找上姐姐的秘密男友王思勤（曾展望飾演），又拉上記者朋友韋家俊（朱敏瀚飾演）壯膽，過程中多次涉險卻從未退縮。當康力告知她無臉女屍身上的朱古力瘤位置與嘉嵐吻合時，游嘉欣那場崩潰戲令不少觀眾直言「睇到喊」，短短幾秒的表情變化已將失去至親的痛苦表達得淋漓盡致。
吳啟華嚴父形象壓迫感十足囚禁女兒惹熱議
康力為了保守家庭秘密不惜一切，發現嘉儀偷偷外出查案後一怒之下將她囚禁在房間內，更計劃舉家離開香港。吳啟華將這個表面慈愛實則控制欲極強的父親演得入木三分，他在宣傳活動上透露與戴祖儀有一場掌摑戲，戴祖儀笑言：「我都唔記得咗有被掌摑，都無打到我，就係呢一場戲令我明白咩係專業演員，拍時就到超好嘅角度。」游嘉欣則表示被吳啟華的演技震攝，「劇中很多父女戲份，在對方面前很快便投入，難得可以親身感受。」這對戲劇父女的張力令整個單元的壓迫感倍增。
網民大讚游嘉欣突破以往形象演技令人驚喜
《無臉女屍》播出後，不少網民在社交平台留言大讚游嘉欣的表現，有觀眾指「游嘉欣今次演技好有層次，同戴祖儀嘅姐妹感好真實」，亦有人表示「睇到嘉儀為咗搵姐姐咁拼命，真係好感動」。有網民更將她在《非份之罪》的角色與早前在《非常檢控觀》中飾演的白逸桐作比較，認為她今次飾演一個無身份證、活在恐懼中的少女更具挑戰性，情緒戲的爆發力明顯提升。兩位年輕女演員以細膩的演技撐起整個單元的情感線，為這宗懸疑命案注入了最觸動人心的元素。
游嘉欣（飾Elsa 康嘉儀）各集表現詳列
第一集（6月29日）：嘉儀跟隨姐姐嘉嵐到酒吧，遇警察後驚險逃脫。其後被嘉嵐騙開房門放走姐姐，因嘉嵐失聯數天而擔心不已，直至看到無面女屍新聞報道，情緒由不安升級至恐懼，游嘉欣以眼神變化帶動全場氣氛。
第二集（6月30日）：嘉儀瞞着父母找上嘉嵐男友王思勤，並拉記者韋家俊壯膽。她成功破解嘉嵐社交媒體密碼，偷溜到大學找思勤，展現角色的機智與勇敢。當思勤答應帶她見嘉嵐卻疑似設局時，游嘉欣將角色的緊張與不安拿捏精準。
第三集（7月1日）：嘉儀被家俊及時救出後回家，得知無臉女屍可能真是嘉嵐，情緒徹底崩潰。她決意與家俊聯手查出真兇，找到嘉嵐入住的賓館並向警方提供線索，角色從被動轉為主動，游嘉欣的表演張力明顯提升。事件未完結，康力卻因發現女兒偷走查案而將她囚禁。
第四集（7月2日）：嘉儀被囚房中仍心繫家俊，獲母親白美雅放行後與家俊重逢。二人追查至偷渡集團巢穴被抓，發現陳立占同樣被囚，獲警方救出後嘉儀忍痛向家俊道別準備離港，游嘉欣將離別的不捨與無奈演繹得細膩動人。
第五集（7月3日）：嘉儀發現真兇身份之際被迷暈，醒來後嘗試逃走。家俊趕到救出嘉儀，危急關頭母親白美雅以身擋刀受傷。最終嘉儀決定留港與家俊共同面對困難，看到新聞報道真兇落網，游嘉欣在最後一場戲中將劫後餘生的感動與釋懷完美呈現。