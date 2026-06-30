非份之罪｜游嘉欣戴祖儀演無證姐妹 Elsa一場戲令觀眾催淚

TVB劇集《非份之罪》首個單元《無臉女屍》正在熱播，游嘉欣飾演的康嘉儀（Elsa）與戴祖儀飾演的康嘉嵐姐妹情深，兩人演活了一對無香港身份證、活在嚴父陰影下卻互相扶持的姐妹花。現實中兩人相差5歲，但默契十足的演出令觀眾大讚比真姐妹更有火花，劇情發展至嘉嵐失蹤後嘉儀不顧一切追查真相，更令人揪心。