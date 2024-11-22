游學修背景公開 首次入圍金馬獎影帝 全為1原因成功入行拍戲
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《第61屆台灣金馬獎》將於在今周六（23日）舉行，香港演員游學修憑《看我今天怎麼說》首次入圍金馬獎影帝。游學修出身於演藝學院編劇系，多年來演藝路並非一路順風，以下就一起看看他12年演藝生涯。
游學修爸爸反對入行 全靠1歌手成功入讀編劇系
游學修於2014年畢業於演藝學院編劇系，憑樣貌與林海峰有幾分相似，翌年憑演出電影《那一天我們會飛》成名，游學修表示自己小時候已對演戲充滿熱誠，中學畢業後參與俞崢的「天比高」計劃，繼而有機會演出過《森美小儀歌劇團》，從中認識了Error成員阿Dee（何啟華）及歌手有耳非文等，但因父親一直反對他當演員及考演藝，導致他曾經面試戲劇學院失敗，他說：「那次是人生災難及最尷尬一次，因為以為爸爸唔畀我讀，完全無準備就去面試。」至於最終能入讀編劇系的原因，游學修說：「是有耳非文打電話給我爸爸求情。」
游學修與林海峰撞樣而被黃修平選中
游學修讀編劇，後來卻以演員身分出道，畢業那年同時參與了《點五步》及《那一年我們會飛》一共兩部電影試鏡兼同時獲選，但最終只參演了黃修平的電影。游學修說：「我真係好彩，對我嚟講係夢想成真！兩套電影都入選咗，但黃修平唔想我同時拍兩套。」後來他有問被黃修平選中的原因，獲回答：「因為你同林海峰似樣！」
2020年後零作品 轉行做YouTuber
在2020年，電影業因受疫情影響而大受打擊，被逼停工的游學修在2020年10月與許賢、蘇致豪創辦YouTube頻道《試當真》，成功由幕前演員轉型至網紅。《試當真》至今有超過五十萬訂閱，捧紅多位成員包括Kayan9896、Ernest和Locker等人。 除了做YouTuber之外，游學修與Ernest組成男子組合N9，並在2023年6月推出首支派台歌曲，同年更獲頒新城勁爆頒獎禮勁爆新人獎及叱咤樂壇生力軍組合銅獎。
時隔2年再拍戲 《送院途中》表現獲好評
電影在兩年前疫情初期拍攝 ，游學修自從2021年客串《狂舞派3》之後已久未有新作品，感謝卓韻芝選他與古天樂領銜主演電影《送院途中》。游學修在劇中飾演凡是以升職為本的救護員，不少評論都大讚游學修演出有相當的進步，成功演活角色「以目標為先」的態度。
圖片來源：電影劇照、IG@neoyau19、FB@林海峰Jan Lamb