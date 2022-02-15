游學修否認私有化《試當真》女神Ca姐 在節目卻自爆感情已Ready

繼Locker（林家熙）和Kayan9896（Jeannie，吳家忻）這一對後，人氣YouTube頻道《試當真》近日又有一對緋聞情侶誕生，就是游學修和被封為「世一女神」的Ca姐（Jessica，陳以臻），兩人由一杯檸檬茶同一個飯盒引發緋聞﹗但由於女方有一名拍拖多年男友，一度傳出一腳踏兩船﹗其實游學修早前在ViuTV《演員門》中自爆「感情已Ready」。