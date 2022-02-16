試當真｜游學修否認私有化女神Jessica 在節目卻自爆感情已Ready
游學修 Ca姐 一杯檸茶兩份飲
早在上月《試當真》Yanny已被指在Twitter爆料指「caca為咗游學修講大話」，惹起兩人「撻著」的疑雲，而在日前一場《試當真》專屬會員收看的直播中，游學修與Ca姐除了交換飯盒食，又一杯凍檸茶兩份飲，立即被指是游學修「私有化」女神Ca姐的鐵證。
游學修節目突然自爆「感情已Ready」
游學修有份主持的ViuTV《演員門》其中一集訪問彭秀慧，講講吓演戲經突然自爆內心世界，指自己以前非常「不修邊幅」，但人長大已改變，游學修突然認真對鏡話：「感情路上都一樣，要讓人知道自己係已準備好﹗」
游學修在ViuTV《演員門》節目中突然自爆在感情路上已Ready。（圖片來源：《演員門》截圖）
游學修突然自爆內心世界，被另一主持陳湛文笑佢：「你好似喺不經意間透露咗啲真嘢﹗」
游學修似乎知自己「講錯嘢」，一度想轉換話題…
游學修轉話題失敗，被彭秀慧及陳湛文夾擊追問…
游學修同Ca姐爆緋聞後，又有Ca姐與被指已分手的前男友Pre-Wedding照流出，令Ca姐被質疑一腳踏兩船。
隨後又有Ca姐與前男友Pre-Wedding照在網上流出。（圖片來源：討論區截圖）
游學修：希望大家可以給予空間
事件發酵數日，女主角Ca姐都未有就今次緋聞作出回應，而游學修就貼出同Ca姐遊長洲的合照，並留言：「星期六直播後引起討論，有網民翻出舊相（指Ca姐和前男友的Pre-Wedding照），該批相片為Jessica入行前為朋友當模特兒所拍。Jessica於上年已經回復單身，希望大家可以給予空間、減少傷害。我與Jessica並冇拍拖，現造成對不同人的困擾，我在此致歉。多謝關心及支持。」
Yanny：你下次試吓遞杯凍檸茶過嚟
在「認真mode」澄清前，游學修同日曾以「搞笑mode」在IG貼出同YannyRoll機拍片前的攬攬照，並在配文中形容Yanny為「老拍檔」，又指Yanny拒絕拖實佢隻手，引來Yanny寸爆反問：「你下次試吓遞杯凍檸茶過嚟睇吓我飲唔飲？」游學修就意有所指地回答：「我唔係個個都畀！」
曾揚言不會同公司女同事拍拖
游學修在社交網又被不少網友追問他「分咗公司畀Ca姐未？」、「打算一間公司要分畀幾多個女仔？」等等，原來網友翻找出游學修曾經在影片中講過不會與公司女同事拍拖，因為擔心女同事喜歡他的話，會無心工作，影響公司的運作，而他喜歡上女同事的話，亦會將有拍攝都圍著她轉，甚至會將自己所有錢和公司都給了她。
Ca姐前男友是劍擊運動員
Ca姐自成為《試當真》幕前演員後，便憑住一對精靈大眼同甜美笑容而人氣急升，大受網友喜愛，更獲讚為「理想女友型」，IG追隨者多達24萬。Ca姐曾透露自己有個拍拖6年男友，雖然有傳兩人多月前已分手，但近日有一輯Ca姐和前男友的Pre-Wedding相流出，令對方身份亦隨之曝光，原來是港隊劍擊運動員任俊霖（前名任頌賢）。
常見問題
游學修為何被指私有化女神Jessica?
日前二人於《試當真》一場專屬會員收看的直播中，交換飯盒食又…即睇詳情
游學修自爆感情狀況?
游學修於有份主持的ViuTV節目中，突然自爆內心世界，指自己…即睇詳情
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