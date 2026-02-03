游學修直播開台3萬人圍觀 回應遭ViuTV封殺事 前輩一通電話令佢收手
游學修開台3萬人圍觀即被追問封殺事
昨晚游學修代替休息的床哥主持JFFT開心事台直播，開台時觀眾人數即時衝破3萬人，留言區不斷有人食花生留言「Viu」字樣。阿修最初以《進擊的巨人》主角艾倫比喻自己心境，表示「我依家心路歷程伴隨劇情，同艾倫一樣商討緊係咪發動地鳴，係咪要做咁多嘢對大家都唔好，但總之暴力就係唔啱啦」。當觀眾Call In即問封殺事件時，阿修先聲明「今晚冇『地鳴』，唔會開戰，想聽開戰嘅就可以走先」，並提及老友何啟華是關鍵人物。
游學修疑遭ViuTV封殺火爆反擊 連環9招狂串電視台引網民熱議
游學修變聲剖白ViuTV係重視地方
跟隨心事台慣例，游學修用黑畫面加變聲扮「神秘人」開腔回應，他坦承「知大家都錫牙修。始終呢個電視台，係佢重視嘅地方，所以呢幾日唔開心」。阿修形容ViuTV對自己意義重大，「喺牙修仲未受萬人擁戴前、佢覺得自己仲係醜小子，呢個電視台已經畀機會佢」。他回憶初入行時覺得自己「醜樣、幼嫩、成日失言」，但電視台仍然給機會拍攝開台劇《綠豆》及《三一如三》，更在劇中認識朋友將自己推介給電視台同事。
前輩一通電話令游學修決定收手
游學修透露當年給自己機會的電視台前輩，在疑似封殺事件後主動致電關心，「呢位前輩致電關心，話有啲誤會喺入面」，令他決定不再「地鳴」。阿修繼續扮「神秘人」開腔感激地說：「始終呢個電視台都係佢好重視嘅一個地方，所以呢幾日佢有啲唔開心，但佢話有樣嘢好重要，佢仲未好似而家咁風靡萬人，咁名成利就、受萬人擁愛，仲係一個醜小子，呢個電視台已經畀機會佢。佢成日話自己喺2015、2016嘅時候，佢覺得自己醜樣、好幼嫩、同埋成日失言，但呢個時候，有個電視台畀機會佢。」最後強調：「修仔話，其實佢搞咁多嘢，都只係想『𢯎』撈啫。只要有機會，佢就會捉住。所以既然呢一位前輩有呢個溝通後，修仔都想為自己講過嘅嘢，令身邊擔心佢嘅人唔使驚，阿修喺大廳。你哋唔好再鬧喇，如果為咗修仔好，記住佢都係想『𢯎』撈㗎。」
游學修感謝前輩重視根源
游學修其後以正聲示人，再次親口表示「身邊好多人都擔心我，有人喺threads關注我精神健康」。他承認「呢兩年嚟自己都成長咗，知分寸喺邊，呢兩年係有啲唔開心」，但強調頭先都是真心話。阿修特別提到「呢位前輩」當日絕對沒需要給機會自己，「但佢都仲係選擇畀咗呢個機會我拍《仇老爺爺》」，並表示這位前輩自己非常重視，「之後試當真開騷都有叫佢嚟睇，我重視自己嘅『根』，自己好重視呢啲嘢，我會記得」。
游學修承諾出席《金多寶》首映支持鍾雪瑩
游學修希望支持者停止攻擊，並表示「希望盡快可以喺黃Viu訪問到見到大家」。他透露雖然休息期間拒絕行內活動，但已答應現身《金多寶》首映支持鍾雪瑩，「喺呢個電話之後，決定會出席支持主角，希望到時Viu訪問見到我，啲人話要送『生氣』，到時首映見，支持鍾雪，同Edan」。前年游學修與鍾雪瑩的電影《看我今天怎麼說》上映時，阿修更獲提名爭金像獎影帝，今年鍾雪瑩有份拍賀歲片《金多寶》，阿修決定現身支持。