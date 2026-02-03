游學修直播開台3萬人圍觀 回應遭ViuTV封殺事 前輩一通電話令佢收手

游學修昨晚代替床哥主持開心事台直播，開台即吸引超過3萬人觀看，豈料觀眾一開場就直接Call In追問ViuTV封殺事件，令阿修被迫在鏡頭前剖白心聲。他透露早前疑似被電視台封殺後情緒低落，更一度考慮發動「地鳴」反擊，然而電視台前輩的一通關心電話，竟然令他徹底改變態度決定收手。