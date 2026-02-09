游學修破冰成功！獲ViuTV採訪心情大好 自爆有男團成員送生氣公仔 一原因被收起
游學修早前疑似被ViuTV封殺風波鬧得滿城風雨，阿修不停在網上追問原因，令粉絲擔心不已。不過昨日（8日）他兌現承諾現身賀歲片《金多寶》首映禮，成功與ViuTV破冰獲安排採訪，整個人明顯輕鬆愉快，更承認「開心、滿足，但仍需努力」，看來這場風波終於有望告一段落。
游學修獲導演翁子光歡迎合照 心情大好
游學修昨日現身《金多寶》首映禮支持好友鍾雪瑩，獲導演翁子光熱情歡迎一齊合照，場面相當溫馨。更重要的是，他成功與ViuTV破冰，電視台安排了採訪環節，阿修整個人神采飛揚，與之前愁眉苦臉的模樣形成強烈對比。他坦言心情大好，但仍保持謙虛態度，表示需要繼續努力。
男團成員送生氣公仔 經理人怕他玩嘢收起
之前游學修曾表示想要ViuTV吉祥物「生氣」公仔，原來願望已經達成。他透露「有位男團成員已經送咗俾我，但經理人袋起咗，可能佢驚我玩嘢」，語氣帶點無奈但又帶笑意，可見他對這個小插曲也覺得有趣。這個細節也反映出他與電視台同事關係其實不錯，只是之前可能存在誤會。
望向咪牌希望誤會解決 羨慕吳肇軒玩得開心
當記者問到事件是否已經解決時，游學修特意望向ViuTV的咪牌，意味深長地說「希望誤會已經解決咗」。他又提到羨慕吳肇軒在《骰界》玩得開心，自己會繼續努力，希望可以再上電視台拍劇和參與遊戲節目，更豪氣地表示「即刻仆去，酬勞之後先計」，展現出對重返螢幕的渴望和決心。
感謝伯樂關心電話 稱對方是重要前輩
游學修再次提到上次在JFFT開Live時收到伯樂電話關心一事，他特別多謝這位前輩「有打呢個電話嚟，最主要係表達咗呢個關心，佢係我事業路上好重要嘅前輩」。雖然他沒有透露這位伯樂的身份，但從他感激的語氣可以感受到，這通電話對他來說意義重大，在低潮時給了他很大的支持和鼓勵。
婉拒繼續開台直播 等床哥復出再Call In
雖然米爺歡迎游學修繼續在JFFT開台，但阿修選擇婉拒，更講笑指自己3萬人觀看的直播成績已經超越JFFT。床哥看穿阿修仍有心事未講完，阿修就表示會等床哥3月復出後，再call in繼續分享心事。這個安排也讓粉絲相當期待，想知道他還有什麼話要說。
圖片來源：YouTube@Viu1HK、ViuTV、YouTube@JFFLive、IG@neoyau19、《仇老爺爺》海報資料或影片來源：原文刊於新假期