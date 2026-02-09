游學修破冰成功！獲ViuTV採訪心情大好 自爆有男團成員送生氣公仔 一原因被收起

游學修早前疑似被ViuTV封殺風波鬧得滿城風雨，阿修不停在網上追問原因，令粉絲擔心不已。不過昨日（8日）他兌現承諾現身賀歲片《金多寶》首映禮，成功與ViuTV破冰獲安排採訪，整個人明顯輕鬆愉快，更承認「開心、滿足，但仍需努力」，看來這場風波終於有望告一段落。