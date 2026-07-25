游茛維司儀風波｜鍾雨璇經理人發長文爆後台內幕 親弟再反擊揭更多失德行為

效力演藝圈19年的游茛維（一蚊Joe）近日捲入態度惡劣風波，被同場女司儀鍾雨璇親弟公開怒轟工作時狂煲劇兼遲到。事件經過鍾雨璇出面道歉後未能平息，反令其親弟與女方經理人接連發出長文瘋狂反擊。這場連環爆料引爆出更多令人嘩然且極度離譜的後台內幕。