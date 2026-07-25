游茛維司儀風波｜鍾雨璇經理人發長文爆後台內幕 親弟再反擊揭更多失德行為
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效力演藝圈19年的游茛維（一蚊Joe）近日捲入態度惡劣風波，被同場女司儀鍾雨璇親弟公開怒轟工作時狂煲劇兼遲到。事件經過鍾雨璇出面道歉後未能平息，反令其親弟與女方經理人接連發出長文瘋狂反擊。這場連環爆料引爆出更多令人嘩然且極度離譜的後台內幕。
鍾雨璇經理人長文力數游茛維後台惡行
經理人在社交平台連續發出三段長文爆料，直指入行19年的游茛維不僅未有協助整理司儀卡，更在化妝枱旁當眾「瞌眼瞓」。內文提到對方接過整理好的卡紙時連一句道謝也沒有，反而不耐煩地說出「oh my god」，全程翹起雙手擺出大牌姿態。最令人震驚是經理人揭露他曾試圖在活動前數小時以錄音為由縮沙，最終在開騷前遲遲未現身參與綵排，完全無視同場工作人員辛勞付出。
親弟拒絕和解再發文怒轟一蚊Joe毫無禮貌
面對連日來輿論發酵，鍾雨璇親弟再度發文截圖反擊，表明自己雖非演藝圈中人，但眼見家人受委屈決定企硬不退縮。他直斥一蚊Joe以手機看稿會衍生通知彈出或無故無電等各種危機，以往更有人因此出錯，強烈反駁對方堅持不用實體卡的藉口。親弟同時強調大會通告列明時間是為前期準備，怒轟對方自稱七點前到達就不算遲到簡直是荒謬至極，直指事件核心根本在於個人修養與禮貌問題。
慈善騷出錯舊帳被翻出惹同行極度不滿
經理人爆料文中特別提及一場過往發生過的慈善騷，直指男方當時便因為堅持使用手提電話看稿而嚴重出事，最終連司儀稿都飛到不知所終。這番言論揭開了他並非首次因貪圖方便而影響整體演出質素，將以往憑藉節目《一擲千金》累積下來的形象徹底粉碎。不少圈內人看到帖文後紛紛譁然，認為作為擁有將近二十年年資的主持人，理應明白準備充足乃基本責任，卻屢次因自大行徑引發軒然大波。
網民群起圍剿狠批男星欠缺基本職業操守
大批網民隨即在各大社交平台留言瘋狂洗版，一面倒炮轟該名男藝人態度惡劣兼毫無廉恥。有網民直接留言恥笑「做咁多年都唔識睇Schedule」，質疑對方連基本通告時間表都無法理解，亦有人狠批「遲到就係死罪，只有業餘才會遲到」。部分同業更直指大會要求使用卡紙是為保障流程順利，痛斥其不合作態度完全是業界毒瘤，甚至有人留言呼籲各大公關公司將這類劣跡藝人全面封殺。
圖片來源：IG@ophelia_o3、Threads@ncl_0909、Threads@chileong_dannyso、Threads圖片資料或影片來源：原文刊於新假期