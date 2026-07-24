一蚊Joe遭大爆四大罪狀惹怒全場 投訴人疑為女歌手家屬 因一事令「姐弟決裂」
游茛維遭控訴四大罪狀現場狂煲劇
日前一名網民在社交平台Threads怒轟一蚊Joe工作態度惡劣，詳列四大宗罪替擔任司儀的家姐抱不平。據帖文所述，游茛維不僅對客戶要求準備司儀硬卡紙的訊息不讀不回，更拒絕事前準備稿件，揚言「用手機睇就得」。最令人側目的是，他到達會場後竟然坐在一旁全程煲劇，完全將整理稿件的工作推給拍檔及助手。此外，他對稿嚴重遲到足足一小時，接過整理好的Q卡時連一句基本道謝也沒有，全程態度冷淡兼毫無專業操守可言，離譜行徑令人大跌眼鏡。
鍾雨璇急道歉割席惹親弟爆粗反擊
這場風波隨著女歌手兼司儀鍾雨璇在Instagram限時動態發文而出現戲劇性轉折。她承認爆料網民正是其親弟，並公開致歉指出「對於屋企人嘅行為我真係控制唔到，其實返屋企只係分享下，冇諗住會發展到公開上網」。然而這番割席言論瞬間辣火頭，親弟立刻截圖轉發並爆粗狂鬧家姐「你都on9，Blame返屋企人，仲要同人say Sorry」，令事件變成姐弟撕破臉的網上大戰。至於身處風口浪尖的一蚊Joe，則選擇在社交平台貼出英文名言「默默努力，讓你的成功發聲」，疑似隱晦地回應外界種種指控。
一蚊Joe屢爆爭議曾直播老婆生仔
其實游茛維入行多年來惹過不少爭議，最轟動莫過於早年獲准進入產房陪產時，竟然全程進行網絡直播，卻被大批觀眾炮轟極度浮誇兼不尊重太太。他早前才發表千字文宣布離開效力多年的無綫電視，回顧自己憑節目《一擲千金》入行以來的點滴，雖然一直星路平平甚至經常飾演焦屍等不起眼角色，但他依然感激母校給予機會。沒想到離巢不久，便捲入這次嚴重影響公信力的公關危機之中。
網民一面倒狂轟司儀大忌引發熱議
這次連環爆料引發大批網民熱烈討論，輿論幾乎一面倒批評該名男藝人的工作態度。有同行留言狠批「出手機睇稿根本係司儀大忌，好易被質疑未熟讀流程」，亦有網民直指「越小咖越擺架子」、「同Bob哥呢啲真專業比簡直係天與地」。另外更有自稱傳媒同業的人士大爆對方當年採訪火災時不守規矩，硬闖封鎖線連累全行記者被趕走，直斥「唔明點解仲有人搵佢做嘢」，反映出他在業界的形象早已跌至谷底。