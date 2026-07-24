一蚊Joe遭大爆四大罪狀惹怒全場 投訴人疑為女歌手家屬 因一事令「姐弟決裂」

效力無綫電視超過十八年的「一蚊Joe」游茛維日前被網民在社交平台發長文公審，大爆他在擔任商業活動司儀時極度耍大牌，並詳細列出四大宗罪。事件曝光後火速在網絡瘋傳，原以為只是一場針對藝人專業操守的風波，沒想到爆料者竟然是女藝人的親弟弟，最終更演變成爆粗互罵的家庭內鬥鬧劇，背後發展實在出人意表。