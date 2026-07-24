一蚊Joe遭大爆四大罪狀惹怒全場 投訴人疑為女歌手家屬 因一事令「姐弟決裂」

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效力無綫電視超過十八年的「一蚊Joe」游茛維日前被網民在社交平台發長文公審，大爆他在擔任商業活動司儀時極度耍大牌，並詳細列出四大宗罪。事件曝光後火速在網絡瘋傳，原以為只是一場針對藝人專業操守的風波，沒想到爆料者竟然是女藝人的親弟弟，最終更演變成爆粗互罵的家庭內鬥鬧劇，背後發展實在出人意表。

游茛維遭控訴四大罪狀現場狂煲劇

日前一名網民在社交平台Threads怒轟一蚊Joe工作態度惡劣，詳列四大宗罪替擔任司儀的家姐抱不平。據帖文所述，游茛維不僅對客戶要求準備司儀硬卡紙的訊息不讀不回，更拒絕事前準備稿件，揚言「用手機睇就得」。最令人側目的是，他到達會場後竟然坐在一旁全程煲劇，完全將整理稿件的工作推給拍檔及助手。此外，他對稿嚴重遲到足足一小時，接過整理好的Q卡時連一句基本道謝也沒有，全程態度冷淡兼毫無專業操守可言，離譜行徑令人大跌眼鏡。

鍾雨璇急道歉割席惹親弟爆粗反擊

這場風波隨著女歌手兼司儀鍾雨璇在Instagram限時動態發文而出現戲劇性轉折。她承認爆料網民正是其親弟，並公開致歉指出「對於屋企人嘅行為我真係控制唔到，其實返屋企只係分享下，冇諗住會發展到公開上網」。然而這番割席言論瞬間辣火頭，親弟立刻截圖轉發並爆粗狂鬧家姐「你都on9，Blame返屋企人，仲要同人say Sorry」，令事件變成姐弟撕破臉的網上大戰。至於身處風口浪尖的一蚊Joe，則選擇在社交平台貼出英文名言「默默努力，讓你的成功發聲」，疑似隱晦地回應外界種種指控。

一蚊Joe屢爆爭議曾直播老婆生仔

其實游茛維入行多年來惹過不少爭議，最轟動莫過於早年獲准進入產房陪產時，竟然全程進行網絡直播，卻被大批觀眾炮轟極度浮誇兼不尊重太太。他早前才發表千字文宣布離開效力多年的無綫電視，回顧自己憑節目《一擲千金》入行以來的點滴，雖然一直星路平平甚至經常飾演焦屍等不起眼角色，但他依然感激母校給予機會。沒想到離巢不久，便捲入這次嚴重影響公信力的公關危機之中。

網民一面倒狂轟司儀大忌引發熱議

這次連環爆料引發大批網民熱烈討論，輿論幾乎一面倒批評該名男藝人的工作態度。有同行留言狠批「出手機睇稿根本係司儀大忌，好易被質疑未熟讀流程」，亦有網民直指「越小咖越擺架子」、「同Bob哥呢啲真專業比簡直係天與地」。另外更有自稱傳媒同業的人士大爆對方當年採訪火災時不守規矩，硬闖封鎖線連累全行記者被趕走，直斥「唔明點解仲有人搵佢做嘢」，反映出他在業界的形象早已跌至谷底。

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（圖片來源：threads）
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鍾雨璇出面道歉刪文就能平息事件，豈料弟弟對家姐的「切割道歉」極度不滿。（圖片來源：IG相片）
選美冠軍 鍾雨璇 鍾雨璇其實是歌手一名。
鍾雨璇其實是歌手一名。（圖片來源：IG@ophelia_o3）
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分享了近日活動工作照，並無tag女拍檔（圖片來源：ig@1masterjoe）
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引用名言疑抒發心情！（圖片來源：ig@1masterjoe）
一蚊JOE 游莨維 游莨維於2022年採訪中環槍擊事件時，疑似與港聞記者發生衝突，更在Facebook出post暗串港聞記者，惹來眾怒。（圖片來源：facebook@Master Joe游莨維）
游莨維於2022年採訪中環槍擊事件時，疑似與港聞記者發生衝突，更在Facebook出post暗串港聞記者，惹來眾怒。（圖片來源：facebook@Master Joe游莨維）
一蚊JOE 游莨維 游莨維在訪問中仲透露離巢前，已鋪定後路考獲保險、地產、保安及地盤四大牌照。（圖片來源：ig@1masterjoe）
游莨維在訪問中仲透露離巢前，已鋪定後路考獲保險、地產、保安及地盤四大牌照。（圖片來源：ig@1masterjoe）
一蚊JOE 游莨維 游莨維在訪問中重提自己當年惹火採訪惹爭議一事，更直言對自己「恃老賣老」嘅行為感動抱歉。（圖片來源：ig@1masterjoe）
游莨維在訪問中重提自己當年惹火採訪惹爭議一事，更直言對自己「恃老賣老」嘅行為感動抱歉。（圖片來源：ig@1masterjoe）
一蚊JOE 游莨維 游莨維2017年於太太誕第一胎期間，就曾於公司平台「Big Big Channel」直播產房過程，不過就惹來唔少網民批評太譁眾取寵。（圖片來源：Big Big Channel）
游莨維2017年於太太誕第一胎期間，就曾於公司平台「Big Big Channel」直播產房過程，不過就惹來唔少網民批評太譁眾取寵。（圖片來源：Big Big Channel）
一蚊JOE 游莨維 游莨維在訪問中更向任職投資銀行的圈外太太Clara道謝，仲自爆過去4年都係「食軟飯」，雖然自己負擔得到燈油火蠟，但係「大數都係要靠老婆」。（圖片來源：ig@1masterjoe）
游莨維在訪問中更向任職投資銀行的圈外太太Clara道謝，仲自爆過去4年都係「食軟飯」，雖然自己負擔得到燈油火蠟，但係「大數都係要靠老婆」。（圖片來源：ig@1masterjoe）

資料或影片來源：原文刊於新假期

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