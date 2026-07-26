游茛維司儀風波｜一蚊Joe圍爐失敗 反被翻出黑歷史纍纍 無品往事再曝光
游莨維圍爐取暖失敗 反被挖亞視採訪黑歷史
這場風波引發大量關注，游莨維企圖在網上發文為自己平息風波，結果圍爐取暖失敗，反被網民翻出更多過往採訪時極度無品的黑歷史。早年他在中環雲咸街採訪槍擊案時疑似與在場港聞記者發生衝突，事後在Facebook發文以2010年採訪馬尼拉人質事件年資寸爆對方「你畢業未呀，港聞記者？」，最終雖然刪文兼發表千字文承認「四不該」並道歉，但依然難平息眾怒。隨後網民更挖出他於2016年採訪亞洲電視倒閉時，居然連番追問留守到最後的新聞主播「你依家係咪失業呀？」，當對方未有回應時更展露藐嘴表情，被外界狠批幸災樂禍兼毫無同理心。
女星親弟公開轟游莨維四宗罪揭開序幕
這場輿論風暴源於一名網民在Threads發長文，大爆游莨維與其胞姊鍾雨璇共同主持商業活動時態度極度惡劣。該帖文詳細列出四大罪狀，指控他事前拒絕準備司儀稿件並揚言用手機看字即可，到達會場後不但對稿嚴重遲到足足一小時，更全程坐在一旁用手機看劇集。當拍檔與助手辛苦整理好司儀硬卡紙並遞給他時，他不但連一句基本道謝也沒有，反而擺出極度冷淡兼嫌棄的表情，令現場工作人員大跌眼鏡。
經理人爆後台惡行 親弟怒轟再揭內幕
事件經過鍾雨璇出面道歉後未能平息，反令其親弟與經理人接連發出長文反擊，令更多令人嘩然的後台內幕曝光。經理人率先於社交平台連發三段長文，直指入行19年的游茛維不僅沒有協助整理司儀卡，更在化妝枱旁當眾「瞌眼瞓」，接過整理好的卡紙後連一句道謝也沒有，反而不耐煩地說出「oh my god」，全程翹起雙手擺出大牌姿態，更被指曾試圖於活動前數小時以錄音為由推卻工作，最終遲遲未現身參與綵排，完全無視同場工作人員的付出。
面對爭議持續發酵，鍾雨璇親弟亦再度發文反擊，表明自己雖非演藝圈中人，但眼見家人受委屈決定企硬發聲。他直斥一蚊Joe以手機看稿容易因通知彈出、手機沒電等情況影響工作，以往更曾有人因此出錯，反駁對方堅持不用實體司儀卡的說法，同時強調大會通告所列時間本身就是預留前期準備，怒轟對方自稱七點前到達便不算遲到的說法荒謬至極，直指事件核心根本是個人修養與基本禮貌問題。
網民強烈呼籲褫奪《我要做主播》參賽權
針對近期連串負面風波，大量網民在各大討論區留言狠批其專業操守，直指「出手機睇稿根本係司儀大忌」。適逢HOYTV首個大型選秀節目《我要做主播》日前展開海選，游莨維成為超過100名參賽者之中的焦點人物。大批網民紛紛發起抵制行動，強烈呼籲電視台將他踢出《我要做主播》真人騷，質疑「自己友肯定入圍」，認為其過往表現完全不符合專業新聞從業員應有標準。
一蚊Joe唔認衰改發千字文繼續捱轟 網民翻出更多「乞人憎」採訪行為
一蚊Joe刪去「我採訪馬尼拉人質事件嘅時候，你畢業未呀，港聞記者？」帖文後，改發千字文交代事件，形容自己「四不該」：不該勞氣，因為「冷嘲熱諷」已經聽得太多、不該稱呼該「工作人員」為港聞記者、不該引用馬尼拉人質事件、不該認真？但我確信做任何事應該「尊重自己的專業」。提到「專業」二字令網民反應更激烈，翻出一蚊Joe以往採訪的「乞人憎」行為。2016年一蚊Joe採訪亞洲電視倒閉，他連番追問留守到最後的新聞主播問：「你依家係咪失業呀？」當沒有回應時更藐嘴，網民批評他幸災樂禍。
重溫一蚊Joe專業採訪表現：
一蚊Joe失言道歉仍捱轟。